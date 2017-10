Literaturherbst Das sind die wichtigsten Bücher der Saison

Yaa Gyasi: "Heimkehren"



Worum geht's? Die Geschichte und die Folgen der Sklaverei, geschildert in einer fiktiven Familiensaga über acht Generationen.

Worüber wird gesprochen? Was macht die Geschichte seiner Vorfahren mit dem Einzelnen in der Gegenwart? Eine nicht nur in den USA hochaktuelle Frage.

Lesen Sie mehr darüber Hier ein Interview mit der Autorin auf SPIEGEL ONLINE.



Anzeige Yaa Gyasi: "Heimkehren". Aus dem Amerikanischen von Anette Grube.

DuMont Buchverlag; 416 Seiten; 22 Euro.

Bei Amazon bestellen.

Bei Thalia bestellen.