Literaturfrühling Das sind die wichtigsten Romane der Saison

Worum geht's? Ein amerikanischer Literaturdozent lernt in den öffentlichen Toiletten des Kulturpalasts von Sofia den Strichjungen Mitko kennen - und lieben.

Worüber wird gesprochen? Werden in Zukunft alle Bücher, in denen es um Homosexualität geht, mit schwarzweißen Coverfotos von Peter Hujar veröffentlicht?

Garth Greenwell: "Was zu dir gehört".

Aus dem Englischen von Daniel Schreiber. Hanser Berlin; 240 Seiten; 22 Euro.

