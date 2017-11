Geschichte einer Selbstverbrennung Ein Fanal vom Untermieter aus dem Souterrain

Der "Burning Man", der brennende Mensch, ist als Festival der Gaukler und Selbstverwirklicher alljährlicher Quell für Fotostrecken im Bunten. Nie fehlen darf eine Ansicht vom Abbrennen der riesigen Holzstatue, die dem Festival seinen Namen gab.

Doch 2017 kam es zu einem tragischen Ereignis, als ein Mensch aus Fleisch und Blut ins Burning-Man-Feuer rannte und verbrannte. Was den 41-Jährigen US-Bürger, der in einer spirituellen Gemeinschaft im Schweizer Kanton Thurgau lebte, dazu bewog, ist ungeklärt. Ob er das so wollte oder nicht: Das Interesse an dem Fall war riesig, vor Ort und medial.

Auf die öffentliche Wirkung angelegt sind hingegen Selbstverbrennungen aus politischen Gründen. Es ist das wohl drastischste Zeichen, das ein Mensch setzen kann. Der Einsatz des Lebens unter unfassbaren Schmerzen. 1963 hatte sich der buddhistische Mönch Thich Quang Duc mitten in Saigon vor der Presse verbrannt; der Student Jan Palach protestierte so 1969 gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings - Agnieszka Holland drehte später eine HBO-Miniserie über ihn; die Selbstverbrennung des tunesischen Obsthändlers Mohammed Bouazizi setzte 2010 den Arabischen Frühling in Gang.

Weniger prominent wurde der Fall, von dem das Buch des Berliner Schriftstellers Nicol Ljubic handelt: die Selbstverbrennung des Tübinger Lehrers Hartmut Gründler am 16. November 1977 vor der Petrikirche in Hamburg . Die SPD debattierte dort gerade im Kongresszentrum über die Atomenergie. Gründler erlag seinen Verbrennungen fünf Tage später; seit 2015 erinnert eine kleine Gedenktafel an der Kirche an ihn. Damals berichtete nur die Lokalpresse, größere Wellen schlug die Tat nicht.

Ljubic, der auch als Journalist arbeitet, hätte natürlich einen Artikel über diesen Mann und seinen bis zum Äußersten gehenden Kampf gegen die Atompolitik der damaligen SPD/FDP-Bundesregierung schreiben könnte. Es gab ja später doch noch einige, vor allem 2011, nach der Katastrophe von Fukushima und der plötzlichen Energiewende von Angela Merkel.

Doch Nicol Ljubic entschied sich für den Roman als Form. Offenkundig, weil er sich nicht in erster Linie für eine Märtyrergeschichte interessierte, sondern dafür, was eine solche Kompromisslosigkeit, ein solcher moralische Rigorismus für die Menschen im Umfeld des sich selbst Tötenden bedeutet.

Ljubic hat er die Familie Kelsterberg erfunden, bei der er Hartmut Gründler 1975 einziehen lässt. Der Vater, der gerne schwer isst und schnell Auto fährt, betrachtet den Idealisten mit Skepsis. Erst recht, da die Mutter sich recht bald anstecken lässt von der Wut und der Verve des Protests. Und mittendrin der achtjährige Hanno, den vor allem seine Fußballsammelbilder interessieren - und der doch mit soll zu Demonstrationen, der doch bemerkt, wie da in seinem Zuhause sich etwas verändert hat, seit dieser hagere Mann in der Einliegerwohnung im Souterrain eingezogen ist.

Der Roman setzt ein in den Wochen nach Fukushima, nach der öffentlichen "Wiederentdeckung" des Falls Gründler: Der längst erwachsene Hanno und seine noch immer kampfeslustige Mutter blicken zurück auf die Zeit mit Hartmut, später arbeitet sich der Junge von einst durch die Dokumente, die die Mutter gesammelt und akribisch sortiert hatte.

Hartmut Gründler war zu Lebzeiten schon eine prägende Figur der sich formierenden Anti-AKW-Bewegung gewesen. Als DER SPIEGEL 1975 eine Titelgeschichte zum Thema brachte, eröffnete der Artikel mit dem aus Protest gegen das geplante Kraftwerk in Wyhl fastenden Gründler. Seine Schriften wurden unter anderem im Rowohlt-Verlag veröffentlicht, insbesondere die Sprachkritik gegen verharmlosende Begriffe wie "Kernkraft" hat noch heute Resonanz - in Ljubic' Roman geschickt durch die Reaktionen des erwachsenen Hanno gekennzeichnet.

Überhaupt wächst einem dieser Hanno rasch ans Herz, als Junge in seiner kindlichen Begeisterungsfähigkeit, als Erwachsener in seinem Kopfschütteln über diese so schrecklich viel konsequenteren Menschen in jener aufgeheizten Zeit. "Als Christ in der politischen Entscheidung" heißt das Buch des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, ein Buchtitel, der Gründler so provoziert, dass er in seinem Abschiedsbrief verlangt, es möge auf seinen Sarg genagelt werden.

Für Hannos Mutter scheint durch diesen so moralisch handelnden Mann die Vision eines anderen Lebens auf, in dem es um mehr geht als die liebende und den Haushalt machende Ehefrau zu sein - eine nicht seltene Emanzipationserfahrung in der Bundesrepublik der Siebzigerjahre. Hannos Vater erscheint als Bremser, als Reaktionär, auch wenn im milderen Licht des Rückblicks klarer wird, dass er im Sinne hatte, die Familie zu retten.

Nicol Ljubics geschickt konstruierter Roman öffnet also durchaus noch allgemeinverbindlichere Perspektiven über seinen zeitgeschichtlichen Hintergrund heraus. Er findet treffende Figuren für die unterschiedlichen Perspektiven, aus denen man auf ein solch drastisches Handeln schauen kann.

Die banalste dieser Perspektiven erzählt, warum in den Zeitungen am Tag nach der Tat so wenig Platz für Berichte darüber war - Klaus Fischer hatte fast zur selben Zeit sein legendäres Fallrückziehertor im Fußball-Länderspiel geschossen.