Elbphilharmonie Bauwerk der Mutigen

Wenn es um Kritik an "denen da oben" geht, wird gern das desaströse Dreigestirn aktueller Katastrophen am Bau aufgezählt: Stuttgart 21, der Berliner Flughafen BER - und natürlich die Hamburger Elbphilharmonie.

Dass zumindest Letztere wenig bis nichts mit den anderen Bauwerken zu tun hat, dokumentiert ein jetzt pünktlich zum vorgegebenen Termin fertiggestelltes Buch, bei dem zum Schluss auch nichts mehr hätte verschoben werden können: Die Elbphilharmonie eröffnet ja nun wirklich und wahrhaftig am 11. Januar 2017 - und die Bauabnahme hat sie gerade mit Bravour bestanden. Da hat sie den Katastrophen-Mitbewerbern einiges voraus.

Die "Elphie" (doch, so wird sie in der Hansestadt hier und da schon genannt) scheint auf der Zielgeraden doch noch ein wenig die Herzen der Hamburger erobert zu haben. Majestätisch liegen die Wogen ihrer Dachkonstruktion über der Hafencity, und man kann sie aus allen vier Himmelsrichtungen als das neue Wahrzeichen erkennen, als welches sie geplant war - die ganz große Welle, die die Kaufmannsstadt nun auch wieder in Sachen Kultur machen wollte. Darin hatte man wenig Übung, und daher ging anfangs alles Mögliche schief.

Darüber und über die Kämpfe zwischen Stadt, Architekten, Bauträgern, Ideengebern, Sponsoren und Bürgern erzählt der Autor Joachim Mischke in aller Ausführlichkeit. Er kennt sich aus, denn Mischke ist nicht nur Chefreporter für Kultur beim "Hamburger Abendblatt", sondern auch Musikwissenschaftler, Kritiker und Buchautor ("Hamburg Musik").

Im "Abendblatt" erschien bereits vor einem Jahr ein 16-seitiges, akribisch recherchiertes Special, das die Leidensgeschichte des Jahrhundertbaus dokumentierte. Aber der jetzt erschienene großformatige Foliant "Elbphilharmonie" legt noch einige Schippen drauf: Hier beeindruckt neben den Fakten auch noch die Fülle der Fotografien von Michael Zapf, der sich alle Mühe gegeben hat, den Eindruck von Hochglanzbebilderung zu vermeiden.

Anzeige Joachim Mischke (Autor), Michael Zapf (Fotograf):

Elbphilharmonie Edel Germany; 224 Seiten; 29,95 Euro.

Bei Amazon bestellen.

Bei Thalia bestellen.

Fast grafisch muten die mattierten Bilder vom Bau an, selbst in den Stahlkonstruktionen und durchbrochenen Glasflächen scheint die Hand des visuellen Stylisten das Sujet immer ein wenig in die zeitlose Distanz rücken zu wollen, möglichst wenig Reportage-Action, dafür viel Aura.

So ergibt sich ein wirkungsvoller Kontrast zu Mischkes Texten, die zwar durchgehend pointiert formuliert sind, aber auch - sozusagen als literarischer basso continuo - stets eine wachsende Begeisterung spüren lassen. Man weiß ja nun: Es ging alles gut aus. Zwar mit erheblich mehr Kapital als geplant, aber abgesehen vom Budget hat man offenbar alles erreicht, was auf dem Zettel stand.

Welche teuflisch simplen Fehler etwa der damalige Erste Bürgermeister Hamburgs, Ole von Beust, und seine Planer-Crew in euphorischer Aufbruchsstimmung machten, wie sträflich die vertragliche und organisatorische Koordination zwischen den Basler Architekten von Herzog & de Meuron und der Baufirma Hochtief vernachlässigt wurde, und wie schräg die Kommunikation allgemein lief: Das geriet zum Lehrstück darüber, wie blinde Zuversicht Kosten von am Ende 866 Millionen Euro entstehen ließ. Bei Joachim Mischke liest sich das wie ein spannender Wirtschaftskrimi.

Die Story wird aber auch in internationale Vergleiche von Bauten gerückt, die heute Denkmäler sind, aber einst ebenfalls als Chaos begannen. Etwa die allseits geliebte und gerühmte Oper von Sydney, die nach Baubeginn 1959 erst im Jahre 1973 ihrer Bestimmung übergeben werden konnte.

Dass es in Hamburg nicht ganz so schlimm kam, verdankt die Elbphilharmonie vor allem dem derzeitigen Ersten Bürgermeister Olaf Scholz und der jüngst verstorbenen Kultursenatorin Barbara Kisseler. Der Jurist und erfahrene Verhandler Scholz im Verbund mit der charismatischen und hoch angesehen Kulturpolitikerin sorgten für wasserdichte Verträge, ordentliche Planung und sorgsame Organisation, wohl wissend, welches touristische Pfund in greifbarer Nähe war. Kisseler hielt auch den 2007 schon aus Wien geholten Intendanten Christoph Lieben-Seutter bei der Stange, der zwischendurch die Elbphilharmonie-Baustelle auch schon mal entnervt als "Lachnummer" bezeichnet hatte.

Mehr als Bauberichterstattung

Aber zusammen mit dem Wirken des genialen japanischen Akustikers Yasuhisa Toyota, der den nach dem "Weinberg-Prinzip" konzipierten Konzertsaal klanglich gestaltete, sorgte Lieben-Seutter schon vor dem Start für positive künstlerische Nachrichten, beispielsweise mit regelmäßigen "Elbphilharmonie-Konzerten" an anderen Orten. Sie wirkten dem alles düster überschattenden Preisschild des Baus ein wenig entgegen.

Flankiert von Zapfs zwischen Kunst und dokumentarischer Deutlichkeit changierenden Fotos erzählt Autor Mischke aber auch einiges über Musik, schließlich ist das sein eigentliches Metier. Die Hamburger Klangkörper neben dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Thomas Hengelbrock bekommen angemessenen Raum, ebenso wie Hamburger Komponisten, Musiker und historische Orte - "Elbphilharmonie" bleibt also keine Bauberichterstattung, sondern ordnet das Phänomen "Elphie" ein - international, politisch, architektonisch und eben auch menschlich. Daher kann man das Buch vielseitig genießen - auch wenn es von einem wahrlich teuren Vergnügen handelt.