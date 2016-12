Raoul Schrotts Erd-Epos Bärenattacke, Brustkrebs und Biolumineszenz

Wieder einmal bestätigt der 52-jährige Raoul Schrott sein Ausnahmetalent und seine Leidenschaft für Erkenntnisemphase. Der Lyriker, Essayist, Übersetzer, Romancier und Dramatiker, hat nicht nur zeitweise als Sekretär des Surrealisten Philippe Soupault gearbeitet und sich mit dem Dadaismus in Tirol beschäftigt, sondern auch das Gilgamesch-Epos und die Ilias des Homer neu ins Deutsche übertragen.

Nun also 840 Seiten "Erste Erde", die gut eineinhalb Kilo wiegen: Edel gestaltet kommt das Buch daher, dessen Autor nicht vor dem verwegenen Anspruch zurückgeschreckt ist, eine umfassende Evolutionsgeschichte zu erzählen und zu erklären.

Gut 680 Seiten braucht das literarische Epos, auf den weiteren 160 Seiten entfaltet Schrott selbstbewusst und komprimiert den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die er zuvor mit Lust an sprachlicher Artistik, aus unterschiedlichen Perspektiven und spannend entwickelt hat: in Gedichten, Gesängen, in konkreter Poesie und mit Prosa.

DPA Buchautor Raoul Schrott

Wer sich von der Lust an der Erkenntnis, wie Kosmos, Natur und Menschen entstanden und geworden sind, anstecken lässt, dem schenkt dieses Buch ein Leseabenteuer der besonderen Art. Denn abenteuerlich geht es immer wieder zu, wenn der Autor die Welt bereist: die Atacamawüste in Chile, zu Meteoriteneinschlägen in Mexiko und Vulkanen in Äthiopien, in Kanada mit dem Kanu Richtung Polarkreis, nach Griechenland oder Island und Australien, immer getrieben von der Wissbegierde, Spuren, Zeichen und Zeugnisse zu finden, die Aufschluss geben über den Urknall und seine Folgen.

Dabei bedient sich Schrott auch immer wieder der Erzählungen, die er von anderen Forschern gelesen, gehört oder ihnen in den Mund gelegt hat. Etwa der holländischen Chemikerin Karen Lender, die ihren eben diagnostizierten Brustkrebs bei einer Exkursion durch Island - die Insel ist Modell für das Entstehen erster Kontinente vor 20 Millionen Jahren - "als Stoffwechsel zwischen Organischem und Anorganischem" zu begreifen versucht.

Es geht um Gase, Atome, Moleküle, um Supernovas und Eiszeiten, ehe etwa mit dem Urmenschen Lucy von unseren Vorfahren die Rede ist. So beschreibt Schrott an wohl 200.000 Jahre alten Steinwerkzeugen, dass an ihnen ablesbar sei, "wie wir uns langsam beim aufrechtgehen in wesen unserer hand verwandelten - die griffe zu denen 27 knochen und 35 daran sitzende muskeln uns befähigen indem wir unseren daumen auf und über die anderen finger pressen etwas fest umschließen - zwischen den fingern halten - uns festhaken um schreiben oder brocken zu ergreifen (...) das waren wir: bevor wir uns im reden fingen".

Das Zitat zeigt: Schrott schreibt durchgehend klein, weitgehend ohne Punkt und Komma. Es will wohl als Erzählstrom, als Geschichtenlawine daherkommen. Aber es macht die Lektüre außerordentlich mühsam, zwingt immer wieder zum Nach- und Neulesen, um Sinn und Bedeutung zu verstehen.

Was dem Autor gefallen mag, seinen Lesern geht das auf den Geist. "Einfache Prosa ist mir zu klapprig", erläuterte Schrott auf einem Podium beim Göttinger Literaturherbst. Da saß er zusammen mit dem Astrophysiker (und Schriftstellerkollegen) Ulrich Woelk und dem Geobiologen Joachim Reitner. Die bewunderten den Mut des Autors und bestätigten die wissenschaftliche Seriosität des gewaltigen Epos. "Der Nachname des Autors ist jedenfalls nicht Programm", so Reitner.

Raoul Schrotts "Erste Erde. Epos" steht unvergleichbar in der deutschsprachigen Literatur der Gegenwart. Obwohl es für Leser ab 16 Jahren verständlich ist, wird es Auflagenerfolge erst auf Dauer einfahren. Zumal das edle Buch 68 Euro kostet und damit schon ein Weihnachtsgeschenk der gehobenen Kategorie darstellt. Das jedenfalls seinen Anspruch einlöst: "Die Vergangenheit zu verstehen heißt darum, unsere Gegenwart zu begreifen."