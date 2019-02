Rassismus Das Ende des German Dream

Zur Autorin Fatma Aydemir, Jahrgang 1986, ist Kolumnistin und Redakteurin bei der "taz". 2017 erschien ihr viel ausgezeichneter Debütroman "Ellbogen" (Hanser). Als freie Autorin schreibt sie unter anderem für das "Missy Magazine". 2019 ist sie Stipendiatin der Villa Aurora in Los Angeles.

Mit einem aufgesetzten Lächeln und wallenden Aladinhosen kommt sie auf mich zugesprungen und sagt, sie wisse nun, warum ich ein Vorstellungsgespräch bekommen hätte. "MIGRANTENBONUS!" Wie eine Backpfeife klatscht sie mir das Wort mitten ins Gesicht. Sie und ich sind Praktikant_innen bei einem großen deutschen Fernsehsender. Sechs Wochen lang versuchen wir, Eindruck auf die Redaktion zu machen, weil wir Journalist_innen werden wollen. Aber in Wahrheit kann sich hier niemand unsere Namen merken.

"Was hast DU denn für eine QUALIFIKATION??", hat sie mich zuvor schon in der Mittagspause gefragt, als ich nervös erzählte, dass ich ein Vorstellungsgespräch für ein Volontariat bei einer Tageszeitung hätte. Jetzt knabbert sie an ihrer Unterlippe herum. Es nagt an ihr. Obwohl eine Einladung noch lange kein Volontariat und ein Volontariat noch lange kein richtiger Job ist, sondern nur eine weitere prekäre Ausbildungssituation. Obwohl sie selbst doch lieber zu "National Geographic oder so" will. Sie hat nun aber wie verrückt gegoogelt und die Ausschreibung zum Volontariat gefunden: "Bewerber mit Migrationshintergrund bevorzugt! Das ist nicht gerade fair", sagt sie.

DPA Arbeit in der Metallwerkstatt (Symbolbild)

"Was ist schon fair?", hätte ich fragen und ihr eine zurückklatschen sollen. Stattdessen ging ich noch nervöser ins Gespräch. Die Stelle habe ich nicht bekommen. Egal. Ich fand die Ausschreibung trotzdem gut, weil sie implizierte, dass es ein Ungleichgewicht gibt, das der Branche schadet. Dass eine weitere weiße deutsche Volontärin nicht unbedingt einen Mehrwert bietet. Und vielleicht ist das Wort Migrantenbonus auch gar nicht so falsch. Nur dass es kein Bonus ist, den wir erhalten, sondern einer, den wir vergeben: Vielleicht wissen aufmerksame Arbeitgeber_innen inzwischen einfach, dass sie von uns für das gleiche Geld mehr bekommen.

Keine Ahnung, ob es so etwas gibt wie eine typisch deutsche Eigenschaft. Aber was mir auf Auslandsreisen immer wieder auffällt, ist, wie verquer das Bild ist, das man von den Deutschen hat: "Die Deutschen denken immer nur ans Arbeiten." Ja, mag sein, dass das Renteneintrittsalter hier höher liegt als in anderen Ländern. Und ja, auch hat Fleiß als preußische Tugend zumindest rhetorisch noch einen hohen Stellenwert in diesem reichen Exportweltmeisterland. Doch um ehrlich zu sein: Wenn ich mich umschaue, sehe ich in diesem Land niemanden, der so hart arbeitet wie Migrant_innen. Niemanden. An Burn-out aber leiden immer nur die Deutschen. Komisch.

Sie finden, das ist eine scheißignorante Bemerkung? Stimmt. Eine äußerst gefährliche Annahme? Stimmt auch. Aber wissen Sie, was mindestens genauso gefährlich ist? Sich aus Angst vor Arbeitslosigkeit selbst bei der schlimmsten Grippe nicht krankmelden zu können. Es gibt viele Statistiken zu Burn-out, nur leider keine, die die Zahlen von Betroffenen mit Migrationshintergrund erfasst. Das ist bemerkenswert, wo doch die "Volkskrankheit Burn-out" seit Jahren zu den populärsten Schlagzeilen der deutschen Medien gehört. In migrantischen Communitys ist die Krankheit seltsamerweise, verglichen mit der deutschen Dominanzkultur, kaum Thema - obwohl die Symptome unübersehbar präsent sind. Vielleicht ist der andauernde Erschöpfungszustand für viele einfach so sehr Normalität, auch generationenübergreifend, dass kaum Diagnosen erfolgen. Vielleicht gilt das Sprechen über mentale Krisen auch als Schwäche, gerade unter denjenigen, die lernen mussten, besonders stark zu sein, um in dieser Gesellschaft zu überleben. Was aus den oben genannten Statistiken nämlich hervorgeht: Mit geringerer Wertschätzung für die jeweilige Angestellte steigt das Burn-out-Risiko immens. Und wessen Arbeit wird in diesem Land weniger wertgeschätzt als die von Migrant_innen? Eben.

Ich bin im Deutschland der Neunzigerjahre aufgewachsen, in dem die widersprüchlichen Parolen "Ausländer sind faul" und "Ausländer nehmen uns die Arbeit weg" teilweise aus denselben Mündern miteinander konkurrierten. In meiner eigenen Familie, die über das Anwerbeabkommen zwischen der BRD und der Türkei in den frühen Siebzigerjahren eingewandert ist, konnte es sich weder jemand leisten, faul zu sein, noch, irgendwem die Arbeit wegzunehmen. Alle arbeiteten immer in den Jobs, die nicht für Deutsche, sondern für sie vorgesehen waren. Leute wie mein Großvater wurden angeworben, weil sie leichter ausgebeutet werden konnten als inländische Arbeiter_innen: gewerkschaftlich kaum organisiert, flexibel, dankbar um jede Sonntagszulage. Während also der überwiegende Teil der Wohlstandsgesellschaft ab den Sechzigern Minigolf spielte und schicke Autos fuhr, waren es die "Gäste" aus Südeuropa, Nordafrika und der Türkei, die unter unwürdigen Bedingungen in den Fabriken schufteten, um diesen Wohlstand zu generieren. Dass die Arbeitsmigrant_innen kein Deutsch sprachen und sich kaum "integrierten", war damals nicht von Interesse. Im Gegenteil: Besser, sie blieben unter sich, lebten in denselben Stadtvierteln und pflegten ihre "eigene" Kultur und Religion. So war es leichter, sie zu kontrollieren und bei Bedarfsende wieder zurückzuschicken.

DPA 55 türkische Gastarbeiter am 27.11.1961 in Düsseldorf an

Die "Gastfreundschaft", die den Arbeitsmigrant_innen in Deutschland zu jener Zeit entgegengebracht wurde, beschrieb die Dichterin und Gastarbeitertochter Semra Ertan sehr eindrucksvoll in ihrem Gedicht "Mein Name ist Ausländer". Während dieses Gedicht in der Türkei zeitweise in Schulbüchern abgedruckt wurde, sind Ertans Werk und ihr tragisches Schicksal in Deutschland bis heute leider kaum bekannt. Im Jahr 1982, als Rassismus in Deutschland einen neuen sichtbaren Höhepunkt erreicht hatte, rief die 25-jährige Ertan beim NDR-Hörfunk an, las das Gedicht vor und kündigte ihren wenige Tage später folgenden Suizid an, den sie als Protest gegen den Rassismus in Deutschland bezeichnete. Die Anfangszeilen gehen so:

Ich arbeite hier

Ich weiß, wie ich arbeite

Die Deutschen wissen es auch

Meine Arbeit ist schwer

Meine Arbeit ist schmutzig

Das gefällt mir nicht, sage ich

"Wenn dir die Arbeit nicht gefällt,

geh in deine Heimat", sagen sie

Ungefähr zur selben Zeit wurde auch meinem Großvater gesagt, er solle in seine Heimat zurückgehen. Wobei "gesagt" etwas untertrieben ist. Mit der sogenannten "Rückkehrprämie" lockte ihn die Bundesregierung regelrecht nach der zweiten Ölkrise Anfang der Achtzigerjahre. 10.500 D-Mark sollte er bekommen, wenn er willens war, Deutschland für immer zu verlassen. Zusätzlich wurden 1500 D-Mark extra angeboten für jedes Kind, das er mitnahm. Die BRD wollte ihn loswerden, nachdem er jahrelang Siebentagewochen in einer Stahlfabrik abgeleistet hatte, deren chemische Rückstände so unberechenbar giftig sind, dass das Areal heute, knapp dreißig Jahre nach Schließung der Fabrik, immer noch zubetoniert und umzäunt ist, wie ein Schandfleck mitten in der Stadt. Großvater ging, meine Eltern blieben (güle güle, 1500 D-Mark) - und schufteten weiter.

Ich konnte gerade mal meinen Namen schreiben, da machte meine Mutter schon drei Jobs gleichzeitig: morgens Bäckerei, mittags Kartonfabrik, nachts Wäscherei. Mein Vater arbeitete fast vierzig Jahre im grellen Halogenlicht von Fabriken und verfiel kürzlich in eine Krise, weil er zum ersten Mal in seinem Leben arbeitslos war. Sein Arbeitgeber hatte ihn im Zuge eines Stellenabbaus entlassen. Doch hielt mein Vater es keine drei Monate zu Hause aus. Dann ließ er sich von einer Zeitarbeitsfirma in eine andere Fabrik schicken, für den halben Lohn und weniger Urlaubsanspruch. Er ist trotzdem zufriedener. Denn er kann nicht mehr nicht arbeiten.

Ich erzähle das nicht, weil ich meine Eltern als "fleißige " Menschen loben will. "Fleiß" wird uns schon in der Grundschule als positive Eigenschaft gelehrt. Doch diese einseitige Konnotation verschleiert die häufigste Ursache, die aus Arbeiter_innen fleißige Arbeiter_innen macht: Existenzangst. Sie ist immer da, auch wenn sie irgendwann nicht mehr rational begründet ist. Alle Arbeiterfamilien kennen das, oder Leute, die in solchen aufgewachsen sind. Das süße Slackerleben, das aus Flanieren und Kaffeetrinken in hippen Großstadtkiezen besteht, kann sich nur gönnen, wer - im Zweifelsfall - weich fällt. Wir anderen nutzen jede freie Minute, um ein paar Euro extra auf die Seite zu packen, für schlechtere Zeiten. Doch womit deutsche Kolleg_innen nicht leben müssen, sind rassistische Anfeindungen, strukturelle Diskriminierungen und der Verlust des Aufenthaltsstatus beziehungsweise die permanente Angst davor. Deutsche werden nicht in weit entfernte Länder abgeschoben, weil sie nicht genug verdienen. Migrant_innen schon.

Lohnarbeit ist für viele Menschen die einzige Rechtfertigung dafür, dass sie in diesem Land leben dürfen. Der Aufenthaltsstatus hängt neben einem sauberen Führungszeugnis am stärksten vom Einkommensverhältnis ab. Und Sozialbezüge sind eine der größten Hürden für die Einbürgerung in die deutsche Staatsangehörigkeit. Ich habe mich vor ein paar Jahren als Erste (und bisher Einzige) in meiner Familie um die Einbürgerung beworben. Nach einem Jahr Papierkrieg war es endlich so weit. Doch noch am Tag der offiziellen Einbürgerung mit Urkunde und Tamtam im Rathaus Neukölln musste ich erneut meinen aktuellen Lohnnachweis vorzeigen - um zu beweisen, dass ich immer noch unbefristet angestellt war. Immer noch des deutschen Passes würdig.

Nicht nur rechtlich werden Hartz IV und Sozialleistungen schnell zum Problem, auch gesellschaftlich sind sie das ewige Stigma der anderen. "Masseneinwanderung ins deutsche Sozialsystem", "Wirtschaftsflüchtlinge ", "Asyltourismus" - immer häufiger werden rechte Kampfbegriffe normalisiert. Inzwischen dominieren sie Politik und Medien. Damit wird Angst geschürt vor denen, die gekommen sind, um den Deutschen etwas wegzunehmen. Doch die einzige plausible Erklärung für diese Verlustangst ist Rassismus. Sonst nichts. Deutschland hat schon immer von Zuwanderung profitiert und tut es heute noch, ganz egal, was uns besorgte Bürger und Heimatminister weismachen wollen. Migration ist immer auch Arbeitsmigration. Niemand kommt hierher mit der Hoffnung, dass es in Deutschland gratis Hängematten gibt.

Getty Images Kartoffeln (Symbolbild)

So war etwa ein Viertel der 2015 im Zuge des Syrienkriegs Zugewanderten bereits drei Jahre später sozialversicherungspflichtig angestellt. Die Dunkelziffer der informell Beschäftigten auf Baustellen, im Einzelhandel oder in der Gastronomie dürfte wesentlich höher liegen. "Aber die zahlen keine Steuern und kassieren Hartz IV!", mag sich nun eine_r empören. Stimmt. Das gilt sicherlich für einige. Nur frage ich mich, wieso gerade dieses Argument so inflationär gebraucht wird, während eine Partei wie die AfD 400 Millionen Euro Steuergelder lediglich dafür erhält, dass sie vier Jahre lang menschenfeindliche Politik im Bundestag betreibt. Ein nicht zu vernachlässigender Teil unseres Bruttogehalts fließt auf Konten von vorbestraften Rechtsextremen, damit sie als Mitarbeiter in AfD-Abgeordnetenbüros rumsitzen und uns unser Existenzrecht absprechen können. Aber klar, Hauptsache, man tritt nach unten. Plus: Wenn die Behörden tatsächlich ein Interesse daran hätten, unangemeldete Arbeit in den oben genannten Branchen zu regulieren, würden die Arbeiter_innen sicher nicht Nein sagen zu Arbeitsunfallversicherung und Mindestlohn.

Doch auch für hier geborene Migrant_innenkinder der zweiten oder dritten Generation wie mich sowie People of Color im Allgemeinen ist der deutsche Arbeitsmarkt ein kräftezehrender Hürdenlauf. Es ist schön, dass es immer mehr von uns gibt, die es durch das rassistische Schulsystem schaffen und das Privileg genießen, eine Uni schon mal von innen gesehen zu haben. Trotzdem gehen die begehrten Posten am Ende meistens an unsere weißen Kommiliton_innen. Oder ist es Zufall, dass das Personal etwa in öffentlichen Institutionen und in der Medienbranche bestenfalls so divers ist wie der Cast einer Lena-Dunham-Serie?

Jene von uns wiederum, die es dennoch irgendwie in einen "weltoffenen", wenn auch weiß dominierten Betrieb geschafft haben, erleben leider zu oft den Effekt des Tokenism: "Natürlich sind wir divers. Wir haben doch Fatma!" Ja, aber jede vierte Person in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte. Sofern dieser fiktive Betrieb also nicht nur aus vier Personen besteht, hält Fatma nur als Token hin - als Stellvertreterin einer Minderheit, die Chancengleichheit simulieren und über Strategien zur Erhaltung von Machtstrukturen hinwegtäuschen soll. Die Frage, ob Fatma wenigstens das Gleiche verdient wie ihre Kolleg_innen, muss oftmals unbeantwortet bleiben, weil Geld nach Rassismus das zweitgrößte Tabuthema der Deutschen ist. Gleichzeitig darf Fatma neben ihrer Lohnarbeit höchstwahrscheinlich noch unbezahlte Aufklärungsarbeit leisten, wenn in der Kaffeeküche wieder mal eine Integrationsdebatte entflammt. Danke für nichts.

"Du musst immer doppelt so hart arbeiten wie die Deutschen, wenn du was schaffen willst." Wir alle kennen diesen Satz. Wir haben ihn verinnerlicht und werden ihn so schwer wieder los wie den Ohrwurm eines Ariana-Grande-Songs. Einerseits ist das gut so, denn unsere Eltern haben sich etwas dabei gedacht, als sie ihn rauf- und runtergebetet haben. Andererseits fügt sich der Satz leider wunderbar in die neoliberale Erzählung ein, der zufolge wir alles schaffen können, wenn wir uns nur genug anstrengen. Als gäbe es keine rassistischen und patriarchalen Strukturen. Kein Vitamin B.

Stellenausschreibungen, in denen explizit "Menschen mit Diskriminierungserfahrung" oder "Migrationshintergrund" zur Bewerbung aufgefordert werden, waren mal ein guter Anfang. Aber sie lösen das Problem nicht. Zwar wird hier immerhin eine Ungerechtigkeit festgestellt, der es entgegenzuwirken gilt. Doch ohne festgeschriebene Regeln wie etwa Quoten versanden solche Ausschreibungen letztlich als symbolische Geste. Am Ende zählt nicht die gut gemeinte Formulierung, sondern wer eingestellt wird. Und wer nicht.

Migration ist immer ein Versprechen auf ein besseres Leben, einen German Dream. Der German Dream meiner Großeltern war, etwas Geld zur Seite zu legen und damit in der Türkei ein Stück Land zu kaufen. Der German Dream meiner Eltern war, ihren Kindern ein Studium zu ermöglichen und ein großes deutsches Auto zu fahren. Und was ist meiner? Ganz einfach: Ich will den Deutschen ihre Arbeit wegnehmen. Ich will nicht die Jobs, die für mich vorgesehen sind, sondern die, die sie für sich reservieren wollen - mit der gleichen Bezahlung, den gleichen Konditionen und den gleichen Aufstiegschancen. Mein German Dream ist, dass wir uns alle endlich das nehmen können, was uns zusteht - und zwar ohne dass wir daran zugrunde gehen. Rest in Power, Semra Ertan.

Offenlegung: Enrico Ippolito, Leiter des Kulturressorts von SPIEGEL ONLINE, hat für den Sammelband "Eure Heimat ist Unser Alptraum" ein Kapitel verfasst.