Riad Sattouf zur Frankreich-Wahl "Der Hass auf Europa ängstigt mich"

Zur Person Riad Sattouf ist als Sohn eines syrischen Vaters und einer französischen Mutter in Paris geboren und in Syrien und Libyen aufgewachsen. Mit den Comicbänden "Der Araber von Morgen" über seine Kindheit wurde er auch in Deutschland bekannt. Gerade erschien der erste Band seines Langzeitprojekts im Stile von "Boyhood", in dem er das Leben eines zehnjährigen Mädchens im Comic nacherzählt.

SPIEGEL ONLINE: In "Esthers Tagebüchern" erzählen Sie Geschichten aus der Sicht der Tochter eines Freundes. Geben Sie ihr Themen vor oder hören Sie der Zehnjährigen einfach zu?

Sattouf: Nein, ich gebe nichts vor. Ich lasse mir von ihr einfach ihre Sicht auf die Welt erklären. Sie erzählt mir aus ihrem Alltag und von ihrem eigenen Planeten, etwa so, wie es ein Alien machen würde. Ich mache mir Notizen und daraus wachsen dann Geschichten. Esthers Notizbücher sind für mich wie ein Reiseführer in die Kindheit. Dazu versuche ich eigentlich immer, Comics für Menschen zu machen, die sonst nie Comics lesen. Das ist meine Leidenschaft. So ein Tagebuch oder eine Reiseerzählung sind die perfekte Form dafür.

Riad Sattouf/ Reprodukt Riad Sattouf: "Esthers Tagebücher"

SPIEGEL ONLINE: Was, glauben Sie, denkt Esther über die aktuelle Situation in Frankreich?

Sattouf: Sie ist ein sehr beschütztes Mädchen. Sie guckt keine Nachrichten und hat kein Smartphone. Sie ist total optimistisch! Deshalb beschreibt sie die Welt durch Schnipsel der Realität, die sie von anderen aufschnappt. Von ihrem Bruder oder ihren Freunden. Ich liebe diese Transformation der Realität. Das ist genau das, was ich versuche zu erzählen: Die Welt durch die Augen eines Kindes.

SPIEGEL ONLINE: Spielen denn die kommenden Wahlen in ihrer Kinderwelt eine Rolle?

Sattouf: Nein, Esther kümmert das wenig. Für sie bedeutet der Monat Mai einfach nur, dass die Ferien beginnen.

SPIEGEL ONLINE: Und Sie selbst, haben Sie Angst vor einer Präsidentin namens Le Pen?

Sattouf: Ja, sogar sehr. Die Lage ist furchtbar beängstigend. Aber nicht ausschließlich wegen Le Pen. Es ängstigt mich vor allem zu sehen, wie sich viele der Kandidaten der russischen Politik anschließen, einer Politik, die auf Hass gegen Europa beruht und sich abwendet. Es entwickelt sich momentan ein gefährlicher politischer Populismus und das macht mir durchaus Angst.

SPIEGEL ONLINE: Machen Sie sich wegen ihrer eigenen syrischen Wurzeln auch Sorgen wegen der zunehmenden Islamophobie in Frankreich und Europa?

Sattouf: Ich persönlich habe viel mehr Angst vor den anti-europäischen Ansichten vieler Politiker als vor dem Anstieg einer angeblichen Islamophobie. Das kümmert mich nicht wirklich, ich bin selbst nicht gläubig, ich interessiere mich für Wissenschaft. Wie überall auf der Welt gibt es natürlich auch in Frankreich Rassisten, aber es ist deshalb noch kein fremdenfeindliches Land. Es gibt keine rassistische Gesetzgebung, im Gegenteil: Hier ist Rassismus strafbar.

SPIEGEL ONLINE: Dennoch ist Rassismus in Frankreich ein großes Thema. Sie kennen aus ihrer eigenen Kindheit, die Sie in "Der Araber von Morgen" beschreiben, die Erfahrung, zwischen zwei Kulturen zu stecken. Gibt es denn den "Clash of Cultures" wirklich?

Riad Sattouf/ Knaus Riad Sattouf: "Der Araber von morgen"

Sattouf: Darüber kann ich nicht so generell sprechen, weil ich nicht verallgemeinern möchte. Ich glaube aber, dass es viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zwischen diesen Kulturen gibt. Ich denke deshalb nicht, dass der Kampf der Kulturen existiert. Ich glaube vielmehr, dass die wirklichen Konflikte zwischen sozialen Schichten bestehen und in den immensen Unterschieden im Reichtum begründet sind.

SPIEGEL ONLINE: Das Projekt der Tagebücher ist auf zehn Jahre angelegt. Wie wird wohl Esthers Welt aussehen, wenn sie 20 ist?

Sattouf: Ich habe keine Ahnung, wie ich das beantworten soll. Das ist unmöglich. Aber ich freue mich schon sehr darauf, es dann rückblickend zu entdecken, wenn ich die Bücher in zehn Jahren noch einmal lese.

SPIEGEL ONLINE: Gibt es denn etwas, dass Sie aus Ihren Gesprächen mit Esther für Ihr eigenes Leben mitnehmen oder anwenden?

Sattouf: Ja, ganz ohne Frage: Probiere immer, das Positive in allen Dingen zu sehen. Und trotz allen Gründen, die dagegen sprechen mögen: Bleib ein Optimist.