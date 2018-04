Buchautor George R. R. Martin "Game of Thrones" bekommt eine Vorgeschichte

Der Winter lässt weiter auf sich warten. Zumindest "The Winds of Winter", der schon lange angekündigte sechste Band der Fantasysaga "Das Lied von Eis und Feuer", die spätestens in ihrer TV-Serien-Fassung "Game of Thrones" weltberühmt wurde. Buchautor George R. R. Martin bedauert in einem Blogeintrag: "Nein, der Winter naht nicht, zumindest nicht 2018. Ihr müsst noch etwas länger auf 'The Winds of Winter' warten".

Untätig war der inzwischen 69-jährige Autor allerdings nicht: Ende November erscheint weltweit ein neues Buch über die von ihm erdachte Welt von Westeros. Die deutsche Übersetzung wird am 26. November unter dem Titel "Feuer und Blut" bei demRandom-House-Imprint Penhaligon erscheinen.

"Feuer und Blut - das erste Buch" sei der erste von zwei geplanten Bänden, teilt der Verlag mit, 1000 Seiten dick soll das Buch sein - und illustriert, wie Martin ankündigt, der aber sagt, es sei kein Coffeetable-Buch und es gebe viel zu lesen. "Oh - und Drachen gibt es auch", so Martin: "Viele Drachen."

Tanz der Drachen

Erzählt wird laut Verlag die Geschichte des Hauses Targaryen von Westeros, von der Eroberung der Sieben Königslande und der Unterwerfung unter die Herrschaft der Targaryens, bis hin zum Tanz der Drachen: dem Bürgerkrieg innerhalb des Hauses Targaryen, der ihre Dynastie beinahe für immer ausgelöscht hätte. Bisher konnten die Leser Bruchstücke dieser Erzählung erahnen, aber hier werde Martins Geschichte der Targaryens "erstmals in ihrer vollen Komplexität offenbart".

George R. R. Martin betont ausdrücklich, bei "Feuer und Blut" handele es sich nicht um einen Roman: "es ist keine klassische Erzählung und war auch nie als solche geplant". Man möge es lieber "fiktive Historie" nennen. Zur Frage, ob die von HBO geplanten Prequels zu "Game of Thrones" auf "Feuer und Blut" beruhen werden, hält sich der Schriftsteller bedeckt: "Ah, nun ja, bis jetzt ist sich keiner ganz sicher - und außerdem darf ich sowieso nichts dazu sagen."