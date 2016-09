Roman zum Irakkrieg Wenn Hipster in den Kampf ziehen

"Manchmal kommt es vor, dass es zwischen zwei Leuten in der ersten Sekunde 'click' macht und sie sich fortan blind verstehen!" sagt Gavin Ford Kovite, Co-Autor des jetzt auf Deutsch erschienenen Romans "Der Krieg der Enzyklopädisten". "Bei Gerald und mir war das so!"

Getroffen haben die beiden sich an der Washington University in Seattle. Und weil sie beide schon immer mal einen Roman schreiben wollten, taten sie es eben gemeinsam. Zunächst verfassten sie einen historischen Abenteuerroman, der im Ägypten des Jahres 1860 spielt, und mit einem wilden Boxkampf auf der Spitze einer Pyramide endet. "Doch das war mehr Spaß als der Versuch, tatsächlich große Literatur zu schaffen", erinnert sich Christopher Gerald Robinson, der sich seither als Autor durchschlägt, während Gavin Kovite im Hauptberuf als Anwalt bei der JAG, der obersten Justizinstanz der US-Streitkräfte sein Geld verdient.

Doch die beiden hatten Feuer gefangen - und aus Spaß wurde Ernst. Sie nahmen sich einen Agenten und ersannen den Plot ihres ersten, nun vorliegenden Romans. "Chris kam mit der Idee der Enzyklopädisten" sagt Gavin Kovite. "Doch weil er damals noch im Irak war, konnten wir nur während seiner Heimaturlaube gemeinsam daran arbeiten. Darum hat es mit der Fertigstellung auch so lange gedauert."

Erin Pollock Christopher Gerald Robinson und Gavin Ford Kovite

So erstreckte sich die Niederschrift ihres Buches über mehrere Jahre. Doch am Ende liest sich ihr 608-seitiges Romandebüt so, als hätten die beiden nie etwas anderes getan, als gemeinsam zu schreiben. Kovite orientierte sich dabei an seinem Vorbild George Saunders, dessen Story-Sammlung "Zehnter Dezember" 2014 auch bei uns erschien und Lobeshymnen erhielt - Robinson an seinem Lieblingsautor Stephen King.

Als Vorlage dienten den beiden wohl aber auch die Bücher des ehemaligen Vietnam-Kämpfers Tim O'Brien. Denn ähnlich O'Brien, dessen fabelhafte, 1999 bei uns erschienene Sammlung "Was sie trugen" Geschichten über die Erlebnisse seines Platoons bei der versuchten Eroberung Saigons bündelte, reichert auch Gavin Ford Kovite den Roman mit seinen zwischen 2004 und 2005 in Bagdad selbstgemachten Kriegserfahrungen an. Dort führte er eine Infanterie-Einheit an - und die Bilder, die er von dort mitbrachte und in den Roman einfließen ließ, gehören zum Stärksten dieses modernen Sinnsuche-Epos.

Der Roman erzählt das Ganze aus der Sicht des jungen Mickey Montauk. Mit seinem Entschluss zu kämpfen, bricht er freiwillig in eine Welt auf, die dem, was er bisher sein Leben nannte, diametral - und ziemlich feindlich gegenübersteht. Gemeinsam mit seinem Freund Halifax Corderoy erging er sich nämlich bis dahin in gefahrlosen intellektuellen Drifts und Spleens. Sie veranstalteten in Washington schräge Kunsthappenings, die sie "Enzyklopädisten-Partys" nannten - und frönten einem Dasein, in dem das Wort "Überlebenskampf" nicht vorkam. "Sie hatten selbst kaum künstlerische Begabung, stattdessen aber ein ziemliches Talent, blöde Witze bis in die absurdesten Konsequenzen zu verfolgen."

Doch dann vernimmt Mickey den Ruf seines obersten Dienstherren, und es ist jäh Schluss mit Lustig. Er folgt seinem Platoon nach Bagdad. "Ihr Auftrag" heißt es da, "ist es, den südlichen Zugang zur Grünen Zone zu sichern. Um sicher zu stellen, dass in der Grünen Zone nichts explodiert, was durch Ihren Checkpoint geschleust wird."

So riskiert er täglich aufs Neue sein Leben in einem sinnlosen Partisanen- und Guerillakrieg, der tiefe Spuren in ihm hinterlässt. "Er zog seine Pistole aus dem Halfter und kippte den Lauf. Der einzige Grund, warum er das Ding mit sich rumschleppte, war die völlig unwahrscheinliche Möglichkeit, dass er es einmal jemand in den Mund stecken und abdrücken müsste. Eine Trommel würde er vielleicht für sich selber aufheben."

Was die Bilder uns vorgaukeln - und verschweigen

Je länger Montauk in den Schluchten Bagdads die amerikanischen Interessen mit durchzusetzen versucht, desto mehr beginnt sich sein Blick auf die Kampfhandlungen zu verändern. Wahrheit und Fiktion verschmelzen. "Die Tage vergingen. Die üblichen Schusswechsel. Die üblichen Warnungen vor Autobomben. Wieder eine namenlose Leiche im Fluss."

Und Mickey erkennt, dass der Krieg, den sie da fern von den USA führen, auch ein Medienkrieg ist. Ein Kampf um die besten Bilder, die erschütterndsten Close-Ups aus der Hölle Bagdad. Darin erinnert "Der Krieg der Enzyklopädisten" an Nicolas Borns wuchtigen, leider inzwischen fast vergessenen Libanon-Roman "Die Fälschung", der seinerzeit das mediale Treiben als zynische Fälschungsmaschinerie entlarvte. Bei seinen Recherchen im Libanon wäre Born, der 1979 an Lungenkrebs starb, übrigens fast umgekommen.

"Uns interessierte bei dem Buch besonders, wie man mit sogenannten subjektiven Wahrheiten umgeht und danach handelt und lebt. Und was das mit unserer Vorstellung von Wahrheit macht", erläutert Christopher Gerald Robinson. "Dabei wurde Wikipedia für uns zur zentralen Metapher. Irgendjemand schreibt da was über dich und stellt es ins Netz. Und dann musst du mit dieser sogenannten Wahrheit, die sich irgendjemand über die ausgedacht hat, leben. Ob sie wahr ist oder nicht!"

So ist ihr Buch am Ende auch eine Meditation über wahr und falsch, gut und böse geworden. Und darüber, was die Bilder uns vorgaukeln - und uns gleichzeitig verschweigen. "Die Story sollte 2004 spielen", erläutert Gavin Ford Kovite, "und wir wollten zwei gleichberechtigte Protagonisten, die in vielem, was sie tun, denken und fühlen auf einem Level sind. Sie sollten demselben Zeitklima entstammen, politisch wie popkulturell." So verdichtet der Roman bildhaft das 9/11-Trauma, blendet zu George W. Bushs Wiederwahl zurück - und entlarvt darüber hinaus den sich daraus ergebenden Irak-Krieg als kapitales außenpolitisches Desaster.

"Gemeinsam zu schreiben, war Fluch und Segen zugleich!", erklärt Gavin Kovite abschließend. "Denn aus zwei Stimmen eine zu machen, war echt ein kleines Kunststück." Es ist ihnen gelungen in Form des Porträts einer amerikanischen Jugend, die über Nacht eine fragwürdige Vergangenheit bekommen hat - und erfolglos ihren Frieden damit zu machen versucht.