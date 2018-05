Gratis-Comic-Tag Werner - für lau!

Neues finden: Robert Kirkman

Hab ich schon gesagt, dass ich "The Walking Dead" nicht mag? Ja? Aber eine Menge Leute mögen es – und vielleicht auch seine neue Serie "Oblivion Song". In einer anderen Dimension wird die Welt von Biomonstern beherrscht, ein Team will die dort verbliebenen Menschen in die gesunde Dimension holen. Mein Tipp: Sobald die Grundkonflikte erzählt sind, fängt das Geseier an. Hab ich schon gesagt, dass ich "The Walking Dead" nicht mag? Ja?