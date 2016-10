Familiendrama am Hamburger Schauspielhaus Mama ist ein Junkie

Das Stück ist die Mutter aller modernen Familienschlachten. Und die Regisseurin ist die erfolgreichste deutsche Theaterregisseurin dieses Jahrzehnts. Fünfmal in Folge war sie zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Eine Traumkombination, sollte man meinen.

Aber leider geht diese Kombination nicht ganz auf bei Karin Henkels Inszenierung von Eugene O'Neills "Eines langen Tages Reise in die Nacht" am Hamburger Schauspielhaus.

Zu Beginn des Abends blickt man auf die Fassade eines einfachen Holzhauses, die, weil sie auf halber Höhe endet und die Scheinwerfer darüber leuchten, klar als Theaterkulisse gekennzeichnet ist. Darüber läuft in großen, kalt-grünen Lettern der Satz des Abends: "Wir können nicht vergessen." Vor dem Haus stolpert die Schauspielerin Lina Beckmann im Morgenmantel durch eine Menge Nebel, der später als Symbol fürs Nicht-sehen- und Nicht-Gesehen-werden-Wollen noch wiederholt zum Einsatz kommt, und ergänzt den Satz: "Wir können nicht vergessen - das macht es so schwer für uns alle."

Beckmann spielt Mary Tyrone, die Ehefrau des reichen, künstlerisch aber auf den Hund gekommenen Tourneetheater-Schauspielers James Tyrone. Sie verbringen die Theaterferien in ihrem schäbigen Haus in der amerikanischen Provinz, gemeinsam mit den längst erwachsenen Söhnen Jamie, ebenfalls Schauspieler, und Edmund, der versucht, vom Schreiben zu leben. Das Leben aller vier wird von Schatten der Vergangenheit schwer verdüstert; sie hindern die vier geradezu am Leben, darum geht es bei O'Neill.

Das Grab ist hell erleuchtet

Erstmal aber verzieht sich der Nebel, die Familie versammelt sich zum Frühstück im Haus - und mit ihnen werden die rund 250 Zuschauer aufgefordert, ins Haus zu kommen. Sie nehmen auf der Bühne Platz und blicken ins Wohnzimmer der Familie Tyrone, ja sitzen mittendrin, als gehörten sie zur Familie dazu. Dieses Konzept scheint zunächst wunderbar aufzugehen, als die sichtbar fahrige und hypernervöse Mutter anklagend ruft: "Warum starrt ihr mich denn alle so an?"

Der misstrauisch-besorgte Blick der Familie gilt der Tatsache, dass die Mutter gerade erst aus der Entziehungskur zurück ist, wo sie von ihrer schweren Morphiumsucht geheilt werden sollte. Die drei Männer wollen ihr verheimlichen, dass Edmunds vermeintliche Erkältung in Wahrheit eine Tuberkulose ist - weil sie fürchten, die Mutter sei der Angst um den Sohn nervlich nicht gewachsen. Sie selbst ertränken solche Sorgen in großen Mengen Whiskey; auch ihrer aller Hilflosigkeit im Umgang mit dem größten Schatten der Vergangenheit, der Auslöser war für die Sucht der Mutter: Sie hatte einen weiteren Sohn, der als Kleinkind starb, Edmund sollte der Ersatz sein für ihn. Sein Grab ist der am hellsten erleuchtete Ort auf der Bühne.

Schicht für Schicht legt O'Neill in seinem psychologischen Meisterwerk die wunden Punkte in dieser Familie frei, bei jedem einzelnen und in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit: der krankhafte Geiz des Vaters. Die Lebensuntüchtigkeit der Mutter (die natürlich sofort wieder zum Morphium greift). Die Mittelmäßigkeit des älteren Sohnes. Das Selbstmitleid des jüngeren Sohnes. Immer wieder bohrt einer in der Wunde des anderen, um von den eigenen Schwächen abzulenken, in schier endlosen Schleifen wiederholen sie die gegenseitigen Schuldzuweisungen, um sie dann, wenn das Gift der verletzenden Worte seine Wirkung getan hat, wieder zurückzunehmen.

Die Hölle, das sind die anderen. Das hat O'Neill schon vor Sartre erkannt, und Karin Henkel gelingt es im düster-morbiden Bühnenbild von Thilo Reuther auch streckenweise, diese Hölle atmosphärisch spürbar zu machen. Sie konzentriert sich in diesen Szenen auf die tollen Schauspieler: Charly Hübner, der den Vater mit entschlossenem Schritt und raumfüllenden Gesten sofort als Verdränger kennzeichnet; dazu Felix Knopp als Jamie und Christoph Luser als Edmund, denen das Kunststück gelingt, überzeugend und präzise zugleich die Betrunkenen zu spielen. Dazu der Countertenor Hubert Wild als Dienstmädchen mit seinen wunderbaren Gesängen von Bach bis Klaus Nomi.

Eine Bühne auf der Bühne auf der Bühne

Immer wieder aber gestattet die Regisseurin ihren Figuren Ausbrüche aus dieser geschlossenen Gesellschaft wie den, dass sie Felix Knopp die Familienbiografie O'Neills vortragen lässt, die den autobiographischen Hintergrund des Stücks deutlich macht; später darf Hübner kurz aus seiner Rolle aussteigen und einigen Zuschauern im Raum einen Whiskey ausschenken. Henkel spielt in ihren Inszenierungen oft mit solchen Tricks, die einem die Theatersituation bewusst machen, und sie sind bestimmt aus dem Gedanken heraus entstanden, dass es hier ja um eine Theaterfamilie geht, nur: Das spielt in diesem Fall in Wahrheit gar keine so große Rolle. Und die Nähe zu den Figuren wird so immer wieder zerstört.

Ein zweites Spiel mit der Theatersituation geht gedanklich ebenso wenig auf: Mitten im Wohnzimmer der Tyrones hat Henkel ein Podest hingestellt, eine Bühne auf der Bühne auf der Bühne also. Hier finden einige der heftigsten Wortduelle statt. Aber was soll das heißen? Dass diese Kämpfe nur Schaukämpfe sind? Das wird bei Henkel nicht mitgespielt, und dagegen spricht auch, dass Vater Tyrone einmal einen besonders bösen Streit abrupt abbricht, als das Dienstmädchen hereinkommt. Selbst die im Wohnzimmer sitzenden Zuschauer scheinen da plötzlich nicht mehr vorhanden zu sein.

Auch Lina Beckmann als Mutter Tyrone scheint sie vergessen zu haben, als die Männer in die Kneipe verschwinden und sie greint, dass sie so allein ist. Beckmann spielt die Morphiumsüchtige in der ihr eigenen Art mit großen Verrenkungen, der Kopf kippt ruckartig immer wieder auf die linke Schulter, das Gesicht ist häufig verzerrt zur Fratze, der ganze Körper zittert. Sie stülpt diese Mechanik beinahe jeder ihrer Rollen über - an O'Neill scheitert sie aus meiner Sicht: Der Schmerz, die Verzweiflung der Frau bleiben zu äußerlich. Für mich auch ein Grund, warum mir das Schicksal der Familie Tyrone an diesem Abend seltsam fern blieb. Das Publikum allerdings scheint es anders gesehen zu haben - Beckmann erhielt den größten Applaus.

Eines langen Tages Reise in die Nacht. Schauspielhaus Hamburg, nächste Vorstellungen am 16. und 27.10. sowie 10. und 13.11., www.schauspielhaus.de