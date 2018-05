Hörbücher und Hörspiele für Kinder Lauscher auf!

Nichts für schwache Nerven



Ach, die Titanic! Was für eine traurige Geschichte. Aber wäre sie nicht so einzigartig, gäbe es wohl nicht derart viele Bücher und Filme über diese Tragödie. Und jetzt also für Kinder. Wirklich? Ja, aber vielleicht nicht gerade vor dem Einschlafen. Wir begleiten den 12-jährigen Jimmy von der Erkundung des Schiffes bis zu dessen tragischen Untergang. Wie immer packend vorgetragen von Rainer Strecker und sehr gelungen untermalt von vielen verschiedenen Musikstücken, die Stimmung und Geschehnisse an Bord widerspiegeln. Das Ende ist bekannt und doch fiebert man mit, wenn es in die letzten spannenden Szenen geht – und freut sich über das gute Ende, das es jedenfalls für Jimmy und seine Freunde nimmt. Schaurig-schön.



Anzeige Stephen Davies: „Titanic. 24 Stunden bis zum Untergang“. Der Audio Verlag; 12,99 Euro. Ab 8 Jahren.

