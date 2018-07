Roman über Ida Bauer und Sigmund Freud Der hysterische Mann

Eine junge Frau spielt mit ihrer Handtasche herum und steckt ungeniert ihre Finger hinein. Ein nächtlicher Traum führt sie zu einem Bahnhof. Ansonsten leidet sie unter einem Gefühl von Druck auf der Brust. Was hat das alles zu bedeuten? Die Tasche erinnert an ein Genital, der Bahnhof steht für Geschlechtsverkehr und der Druck auf der Brust für verdrängte Lust. Eigentlich fand es die Frau nämlich aufregend, dass ein Freund der Familie sie sexuell angegangen ist. Auch wenn sie sich das nicht eingestehen kann.

Sigmund Freud, dessen Deutungen Katharina Adler in ihrem Debütroman persifliert, ist die heimliche Hauptfigur des Buches, die junge Frau - Ida - ist Freuds Patientin. Um es gleich vorwegzunehmen: Der Begründer der Psychoanalyse ist hier ein ausgemachter Unsympath, selbstgerecht und kühl. Keiner, den man bewundert für seine - zumindest damals - bahnbrechenden Erkenntnisse über die menschliche Seele.

Ida Bauer, die tatsächliche Protagonistin, ist im Buch sein Opfer, eine junge Frau, gerade mal 18 Jahre alt, die das Gefühl hat, der Doktor wolle alles, was sie sagt, gegen sie auslegen. Ein ständiger Machtkampf, den sie nur verlieren kann. Bis sie nach etwa drei Monaten den Mut aufbringt, die Behandlung vorzeitig zu beenden. Ihre Geschichte ist als "Fall Dora" in die Annalen der Psychoanalyse eingegangen. Dora mit ihrer Hysterie wurde zu der wohl bekanntesten Patientin des Analytikers, über sie schrieb Freud das "Bruchstück einer Hysterie-Analyse".

Mehr als "der Fall Dora"

Die Schriftstellerin Adler aber will ihre Protagonistin nicht auf den "Fall Dora" reduzieren. Ida, Tochter eines jüdischen Textilunternehmers, geboren 1882 in Wien, bekommt im Roman eine eigene Stimme. Sie ist eben nicht nur die Hysterikerin, die in jungen Jahren an diversen Krankheiten leidet, sondern sie hat auch eine Lebensgeschichte, die abenteuerlich und dramatisch ist. Die in Wien beginnt, wo Ida später einen Komponisten heiratet, einen Sohn zur Welt bringt und einen Bridgesalon betreibt. Und die 1945 in New York endet, wo Ida an Krebs stirbt.

ANZEIGE Katharina Adler:

"Ida" Rowohlt; 512 Seiten; 25 Euro

Dazwischen liegt eine Flucht voller Ängste und Entbehrungen, die Ida zunächst nach Paris führt, wo auch ihr Bruder Otto mittlerweile lebt, einer der führenden Köpfe der österreichischen Sozialdemokraten. Später gelangt sie über Casablanca nach New York. In den USA wohnt sie zunächst bei ihrem Sohn Kurt, einem berühmten Dirigenten, der schon lange vor ihr emigriert ist.

Katharina Adler, 1980 geboren, hat mit ihrem Roman auch ein Kapitel ihrer eigenen Familiengeschichte aufgearbeitet: Ida Bauer - später Ida Adler - ist ihre Urgroßmutter. Über sie hat die Autorin ausführlich recherchiert und Leerstellen mit ihrer Fantasie gefüllt. "Ida" ist keine Biografie mit dokumentarischem Anspruch, sondern ein Roman.

Christoph Adler Katharina Adler

Auch Ida Bauer wird nicht als Sympathieträgerin beschrieben. Sie ist hart, spröde und eigensinnig, aber sie hat Humor. Eine starke Frau, die Kette raucht, ihr Leben in die Hand nimmt und sich von niemandem etwas einreden lässt, nicht einmal von diesem gewissen Dr. Freud. Ida Bauer ist keine Patientenakte, sondern eine unbequeme, manchmal etwas schräge Persönlichkeit.

Es fehlt dem Buch an Tiefenschärfe

Katharina Adler hat versucht, ihre Urgroßmutter lebendig zu machen, und teilweise ist ihr das gelungen. Immer wieder lässt sie Idas scharfsinnigen Witz aufblitzen, wenn sie etwa die Patientin über ihren Therapeuten räsonieren lässt: "Wenn es um Träume ging, hatte der Herr Doktor allerdings so eine Eigenart, sich selbst zu zitieren. Immer wieder kam er auf sein Buch zu sprechen, das er unlängst darüber geschrieben hatte. War es nicht seltsam, zu behaupten, etwas habe seine Richtigkeit, weil man es selbst so aufgeschrieben hatte?"

Trotz hübscher Einfälle fehlt es dem Buch insgesamt an Tiefenschärfe, vieles wird anekdotisch angerissen, aber dann nicht weiter ausgeführt. Wie weit hat die abgebrochene Analyse Ida in ihrem späteren Leben geprägt? Wie ist ihr Verhältnis zu Männern? Das geht in dem stellenweise gewollt naiv daherkommenden Plauderton leicht unter.

Der "Fall Dora" ist häufig von Feministinnen gekapert worden. Sie warfen Freud vor, seine Deutungen seien Phallus-orientiert, und sie bewunderten die widerständige Ida, die in jungen Jahren dem Meister die Tür vor der Nase zugeknallt hat. Auch Katharina Adler zeigt Verständnis für ihre Verwandte, die sogar noch in den USA von dem großen Traumdeuter eingeholt wird. Auf einer Party bekennt eine Sängerin zu Idas Erschrecken, sie habe selbst gerade mit einer Analysis begonnen und finde es fantastic.

Plötzlich ist es wieder da, das Gespenst ihrer frühen Jahre. Sigmund Freud, der 1938 nach London emigrierte, wäre nicht amused über dieses Buch gewesen.