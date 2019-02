"In guten wie in schlechten Tagen" Eine Ehe zerbricht - auch am Rassismus

In wenigen Tagen wird "Beale Street" in die Kinos kommen, eine Adaption von James Baldwins Roman über die Willkür der weißen Justiz, die rassistische Polizei und ein junges schwarzes Paar, das nach frei erfundenen Vergewaltigungsvorwürfen auf unbestimmte Zeit getrennt wird. Es geht darin um die Kraft der Liebe und der Familie und was es bedeutet schwarz zu sein - im New York der Siebzigerjahre.

In Tayari Jones' Roman "In guten wie in schlechten Tagen" geht es um ein junges schwarzes Paar, die Willkür der Justiz, die rassistische Polizei, um die Möglichkeit und Unmöglichkeit romantischer Beziehungen, der Frage nach Familie, und es geht um das Leben der Afro-Amerikaner Ende der Zehnerjahre des 21. Jahrhunderts. Und genau das ist das Schmerzliche, einer der vielen schmerzlichen Momente dieses komplexen Romans.

Roy und Celestial sind gerade einmal eineinhalb Jahre verheiratet und auf dem besten Wege zu einem wohlsituierten Leben, als das zerstörerische Moment über sie hereinbricht. Roy kommt aus einfachen Verhältnissen, hat studiert, trägt inzwischen feinen Zwirn und Budapester. Er hat einen klaren Lebensplan. "Ein Junge aus Eloe braucht eine Strategie." Improvisation und Spontaneität "mögen schön sein, für die, die es sich leisten können" - vornehmlich privilegierte Weiße.

Celestine kommt aus gutem Hause, ist eine stolze "Südstaatenfrau, der man nicht widerspricht", arbeitet an ihrer vielversprechenden Künstlerkarriere. Die beiden lieben sich so leidenschaftlich wie sie sich streiten. Während eines Besuchs bei Roys Eltern im fiktiven Eloe in Louisiana übernachten sie in einem Hotel, wo sie plötzlich aus dem Schlaf gerissen werden, weil Roy eine weiße Frau vergewaltigt haben soll - er wird zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Der Lebensplan des jungen Paares ist zerstört.

Jones erzählt nur kurz von dem genauen Tathergang oder gar dem Gerichtsverfahren und dem anschließenden Bemühen, die Justiz doch noch von Roys Unschuld zu überzeugen. Die 1970 in Atlanta geborene Autorin lässt vielmehr ihre Protagonisten, erst Roy und Celestial, später auch Andre, einen Kindheitsfreund von Celestial und Studienfreund Roys, jeweils ihre Version der Geschichte erzählen.

Das ist klug. Denn das eröffnet dem Leser die Möglichkeit, die so ganz unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen. Fast scheinen die Figuren um die Sympathie, das Verständnis, die Gnade und Vergebung des Lesers zu buhlen. Doch Jones bietet dem Leser keine eindeutige Parteinahme an.

Einen intensiven und intimen Blick in die Seelen des jungen Paares eröffnet der Briefwechsel zwischen Roy und Celestial während der Gefängniszeit. Fast schmerzhaft offenbaren diese Briefe die Sehnsucht und die Verzweiflung Roys, seine unbeholfenen Worte, seine fast kindliche Sprache, zunehmend voller Selbstmitleid. Und dann ist da Celestial, die immer reservierter, wortkarger wird, bis ihre Briefe irgendwann ganz ausbleiben.

Jones lässt in ihrem vierten Roman (dem ersten ins Deutsche übersetzten) ihre Protagonisten von den kleinen Momenten erzählen, die eine Beziehung ausmachen, zerbrechen lassen und auseinandertreiben, von Zweifeln und Hoffnung: auf eine romantische Liebe und eine respekt- und liebevolle Ehe. Sie beschreibt tradierte Geschlechterrollen, gescheiterte Kernfamilien und funktionierende Ersatzfamilien.

"In guten wie in schlechten Tagen" erhielt in den USA eine Reihe von Auszeichnungen, unter anderem setzte Barack Obama ihn auf seine Sommer-Leseliste. Weil es ein ergreifender Ehe-, Familien-, Beziehungsroman ist. Vor allem aber wirft er einen intimen, sensiblen Blick auf schwarze Lebenswirklichkeiten.

Lebenswirklichkeiten, die von rassistischen Repressalien geprägt sind und in denen "die falsche Hautfarbe am falschen Ort" immer noch in einer Katastrophe enden kann. In die selbst aufgeklärte und erfolgreiche Schwarze hineinwachsen: "Ich bin ein amerikanischer Standard-Negro", sagt Roy einmal. Er weiß um die Stereotypen, die ihm zum Verhängnis geworden sind und jederzeit wieder werden können.

"An American Marriage" lautet der Originaltitel, und er beschreibt den Roman sehr viel besser. Denn Tayari Jones erzählt die traditionelle amerikanische Liebesgeschichte neu, erkundet über ihre Figuren das Auseinanderbrechen einer Beziehung wie es überall auf der Welt geschehen könnte. Aber sie erzählt das im Kontext sozialer Ungerechtigkeit und Rassismus, seinen Folgen für Familien, Beziehungen, auf ganz individuelle Leben, das Leben schwarzer Amerikaner im 21. Jahrhundert.