Hass im Netz Shit(-storm) happens

Als der walisische Journalist und Autor Jon Ronson im März 2015 sein Buch "So You've Been Publicly Shamed" veröffentlichte, schrieb der britische "Guardian" optimistisch, dass dieser Essay einen "Wendepunkt darstellen" könnte: "Der Pranger namens Twitter erlaubt Leuten, die sich selbstgefälligerweise für im Grunde ziemlich nett halten, dem dunklen Kitzel des Mobbings zu frönen - für eine gerechte Sache." Nach Ronsons Buch sollte nun endlich alles besser werden.

Die deutsche Übersetzung von Ronsons Buch ist nun - über ein Jahr später - erschienen. Und man muss feststellen: Der "Guardian" lag falsch.

Von Wendepunkt keine Spur, so schreibt es Ronson auch selbst im aktualisierten Nachwort. Die Schmähkampagnen im Netz sind nicht weniger, sondern mehr geworden. Man denke nur an den US-amerikanischen Zahnarzt, der am digitalen Pranger stand, weil er einen Löwen tötete, an die amerikanische Bürgerrechtsaktivistin Rachel Dolezal, eine weiße Frau, die vorgab, eine Schwarze zu sein. Oder, hier in Deutschland, an Tilo Jung, der am Weltfrauentag ein witzig gemeintes, aber ziemlich verunglücktes Bild von einer Frau, die getreten wird, veröffentlichte. Die Liste ist lang.

Die öffentliche Demütigung ist ein Mittel der Selbstgerechten

Dadurch verliert Ronsons Buch kein Stück an Relevanz und Aktualität. Am Anfang seiner Überlegungen steht die simple Beobachtung, die Gesellschaft erlebe eine "Renaissance öffentlicher Demütigungen." Oder, anders gesagt: Eine Jahrhunderte alte Technik erlebt im Internet ein Comeback. Die sozialen Medien werden zum Schandpfahl. Eine neue Form der Bürgerjustiz sieht der Autor aufkommen - und geht ihr auf den Grund, indem er um die Welt reist und mit Experten und Opfern von Shitstorms spricht. Einige haben die Demütigung gut überstanden, andere wurden durch die Anfeindungen nachhaltig geschädigt. Ronson lässt den Leser dabei Schritt für Schritt an seinen Erkenntnissen teilhaben, was die Spannung hochhält - schließlich will man ja eine Erklärung dieses Phänomens.

Das vielleicht beste - und inzwischen wohl auch bekannteste - Beispiel ist Justine Sacco, eine PR-Beraterin aus New York. Sie befand sich 2013 auf dem Weg nach Kapstadt, als sie einen Tweet an ihre 170 Follower schickte: "Ab nach Afrika. Ich hoffe, ich hol mir kein AIDS. Nur ein Scherz, ich bin ja weiß." Sie stieg in das Flugzeug und als sie landete, war sie ihren Job und ihren guten Ruf los.

Die öffentliche Demütigung ist ein Mittel der Selbstgerechten, befindet Ronson. Der Fall Sacco interessiere ihn gerade deshalb, weil er selbst sich mit den Menschen identifizierte, die den Ruf der Frau zerstörten. Auch Ronson hatte sich zuvor lustvoll an Shitstorms beteiligt. Dafür sind die sozialen Medien in den Augen vieler Nutzer schließlich da. Plattformen wie Facebook und Twitter haben einer großen Zahl marginalisierter und entrechteter Menschen eine Stimme gegeben. Nur wird die Stimme laut und böse, wenn sie das Gefühl hat, andere Menschen nutzten Privilegien aus.

Dazu, so Ronson, hätten wir uns mit den sozialen Medien unser eigenes Überwachungssystem geschaffen. Durch das Aufrechterhalten einer dauernden Konversation auf Twitter fühlt sich jeder Beteiligte ständig durch die anderen bewertet. Wie im Fall Sacco: "Tausende von Menschen fühlten sich gezwungen, sich selbst und anderen zu zeigen, dass ihnen die Menschen, die in Afrika an Aids starben, nicht egal waren." Nur verloren sie über ihr Mitgefühl mit Aidsopfern ihr Mitgefühl für Sacco.

Ronsons Buch erzählt so auch eine Geschichte über kommunikative Macht - darüber, wer was sagen darf, und wer nicht in einer Zeit, in der jeder Sender ist. In den Augen ihrer Peiniger hat Justine Sacco ihr Privileg als weiße, westliche Frau missbraucht, als sie einen Witz über Aids gemacht hat. Dass sich dazu schnell das Gerücht verbreitete, ihr Vater sei reich, passte dann noch perfekt in die Logik der engagierten Shit-Stürmer. Und half dabei, die Konsequenzen der Demütigung zu rechtfertigen. "Ihr Vater ist Milliardär", schreibt ein Nutzer, "allzu viele Sorgen mache ich mir um sie nicht."

Vor dem Internet-Pranger sind Männer und Frauen nicht gleich

Das Buch zeigt auch, dass es vor allem Frauen sind, die lange und heftig unter den Anfeindungen im Netz zu leiden haben. Lindsey Stone postete ein scherzhaft gemeintes Foto auf einem amerikanischen Militärfriedhof auf Facebook - kurze Zeit später ereilt sie ein ähnliches Schicksal wie Sacco. Beiden wurde Vergewaltigung gewünscht. Vor dem Internet-Pranger sind Männer und Frauen nicht gleich. Die schlimmsten Kränkungen und Strafen sind zumeist für das weibliche Geschlecht reserviert.

Ronson beschäftigt sich nicht nur, wie der deutsche Titel suggeriert, mit öffentlichen Demütigungen im Netz. Er gräbt auch Fälle aus, die sich jenseits von Twitter und Facebook ereigneten. Da wäre zum Beispiel der ehemalige Formel-1-Chef Max Mosley: Dem gelang es, seine öffentliche Demütigung fast problemlos wegzustecken, als die "News of the World" von einem SM-Sex-Video mit ihm in der Hauptrolle berichtete. Ronson möchte von ihm lernen, wie man eine öffentliche Demütigung schadlos übersteht.

Auch besucht er den amerikanischen Richter Ted Poe, der seine Angeklagten nicht ins Gefängnis steckt, sondern öffentlich demütigt, indem er sie mit Schildern herumlaufen lässt, auf denen zum Beispiel steht: "Ich bin betrunken Auto gefahren und habe zwei Menschen getötet." Es zeigt sich, dass diese Art des Prangers eine andere Dynamik entwickelt als die in sozialen Medien. In der realen Welt ist Vergebung eine Option - auf Twitter nicht.

Entsprechend reagiert auch der Richter, wenn Ronson ihn auf die virtuellen Shitstorms anspricht. "Die sind schlimmer", sagt Poe , "sie sind brutal". Noch pessimistischer äußert sich in Ronsons Buch nur noch der Filmemacher Adam Curtis: Er hat die "perverse Theorie", dass in zehn Jahren ganze Bereiche des Internets aussehen werden wie ein John-Carpenter-Film, "wo inmitten der Ruinen wildentschlossene Schlägerhorden hausen und sich gegenseitig anschreien". Der Rest der Bevölkerung werde da bereits "in die Vororte des Internets gezogen sein, wo man sich weiterentwickeln und die Welt verändern kann."

Die sozialen Medien als künftige No-go-Area? Fernbleiben und schweigen ist auch für Ronson keine Lösung. Vielleicht, schreibt er, lassen sich die Menschen in zwei Kategorien einteilen: Jene, denen Menschen wichtiger sind als Ideologie. Und solche, die Ideologie den Menschen vorziehen. "Zur Zeit aber machen die Ideologen an Boden gut". Es wird Zeit, dass auch die anderen etwas sagen.