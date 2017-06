Liebesgeschichte aus Mittelerde Tolkien-Buch nach 100 Jahren veröffentlicht

Während des Ersten Weltkriegs schrieb J. R. R. Tolkien "Die Geschichte von Beren und Lúthien". Es ist eine Liebesgeschichte aus Mittelerde, wo auch das berühmteste Werk des Autors angesiedelt ist, die "Herr der Ringe"-Saga. 100 Jahre nachdem Tolkien den Roman geschrieben hat - und 44 Jahre nach seinem Tod - ist "Beren und Lúthien" nun endlich veröffentlicht worden.

Sein Sohn Christopher Tolkien gibt die Geschichte in ihrer Ursprungsversion heraus. In Teilen ist sie bereits aus dem "Silmarillion" und weiteren Sammlungen von Tolkien-Geschichten bekannt. Illustrator Alan Lee, der für sein Filmdesign von "Herr der Ringe mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, lieferte die Bilder.

Für J. R. R. Tolkien hatte "Die Geschichte von Beren und Lúthien" eine große persönliche Bedeutung. Auf dem Grabstein, den er und seine Frau Edith in Oxford teilen, sind die Namen eingraviert. In dem Roman geht es um die Liebe zwischen Beren, einem sterblichen Menschen, und der unsterblichen Elbin Lúthien. Weil er gegen die Verbindung ist, verlangt Lúthiens Vater, der Elbenkönig Thingol, dass Beren einen Silmaril von der Krone des bösen Melkor stehlen muss, um seine Geliebte zu heiraten - eine unlösbare Aufgabe.

Buchcover Tolkien / Beren und Luthien

Tolkien hatte die Geschichte geschrieben, nachdem er von der Schlacht an der Somme zurückgekehrt war. Dort hatte Tolkien zwei enge Freunde verloren. Das Schreiben war für den Autor laut dem Tolkien-Experten John Garth wie ein "Exorzismus" der grausamen Dinge, die er im Krieg gesehen hatte. Während eines Spaziergangs in einem Wald in East Yorkshire habe Tolkiens Frau Edith auf einer mit weißen Blumen gesäumten Lichtung getanzt, ein ähnliches Bild wurde zu einer Schlüsselszene in "Beren und Lúthien".