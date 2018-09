Abgehängte in den USA Angst macht nur der Abschleppwagen

"Ich wuchs in einem Auto auf und wenn man im Auto lebt, hat man keine Angst vor Blitz und Donner, das einzige, wovor man Angst hat, ist der Abschleppwagen."

"Ich" ist 14, heißt Pearl und kennt nur dieses Leben im Auto auf dem Besucherparkplatz des Trailerparks. Die Vordersitze ihr Kinderzimmer, die Rückbank das Bett ihrer Mutter, das Wagendach der Kaminsims, der Kofferraum der Kleiderschrank. Und das Bad zur Not die Klos bei McDonald's.

Hand aufs Herz, wie oft funktioniert es, die allererste Seite eines Romans zu überfliegen und nicht einfach nur Lust zu haben, weiterzulesen. Sondern dass man vergisst zu atmen und felsenfest überzeugt ist, dass dieses Buch alles in den Schatten stellt, was man seit Langem in die Finger bekommen hat? "Gun Love" von Jennifer Clement ist so ein rarer Fall. Und der zitierte Satz oben am Artikelanfang, der so nüchtern ein ganzes Lebensdrama aufspannt, steht erst auf Seite zwei.

Geschichte über Einsamkeit und über die Brutalität

Es ist eine Geschichte über eine Mutter-Tochter-Einheit und die Regeln, Rituale und Fantasie, aus denen sie sich ihre Familienhistorie zimmern. Eine Geschichte über Einsamkeit und über die Brutalität, den der Zweite Zusatzartikel der US-Verfassung über den Alltag von Menschen ausschüttet: das Recht, Waffen zu besitzen und mit sich zu tragen.

imago/ ZUMA Press Autorin Jennifer Clement

Das Leben, aus dem die 14-jährige Pearl erzählt, kreist um ihre Mutter Margot, die dank Radioschnulzen die "ganze Universität der Liebe" mitsingen konnte. Und doch, als Eli auftaucht, ein Typ von der schlechten Sorte, passiert es: "Meine Mutter riss den Mund auf zu einem großen O und atmete ihn direkt in sich ein."

Es sind Sätze wie diese, die einen sprachlos machen, so unvorhersehbar ist die Aneinanderreihung gewöhnlicher Worte. Weil Gedanken entstehen, die man noch nie hatte. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man vermuten: Mit einer solchen Traute schreibt eine ihr Debüt.

Dabei ist die in Mexiko lebende Jennifer Clement Präsidentin des Schriftstellerverbandes PEN International und für ihre vorigen beiden Romane mit Preisen zugeworfen worden. Das auch auf Deutsch erschienene "Gebete für die Vermissten", ebenfalls eine Story über ein Mutter-Tochter-Gespann, jedoch gefangen im Drogendrama Mexikos, wird nun verfilmt von Tatiana Huezo, die mit ihrer letzten Doku für Mexiko ins Oscar-Rennen ging.

Die Würde der Menschen nie in Frage gestellt

Nun entwirft Clement ein Setting, das US-amerikanische Lebensrealitäten von heute zeigt, nüchtern, brutal, zart. Es klingt mitunter, als wären ihre Figuren Stellvertreter all jener, von denen nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten immer die Rede war, den Abgehängten. Hier im Nirgendwo von Florida, gar nur auf dem Besucherparkplatz jenes Trailerparks, in einem Auto, in dem die Vordersitze das Kinderzimmer sind. Clement zeigt ein Mädchen, das weißer ist als weiß, Menschen ohne Schulabschluss, Frauen, die als Teenager Mütter wurden, traumatisierte Veteranen, Mexikaner, die mit Waffen handeln und nur eins wollen: zurück.

ANZEIGE Jennifer Clement:

Gun Love Aus dem Amerikanischen von Nicolai von Schweder-Schreiner Suhrkamp; 251 Seiten; 22 Euro

Besucherparkplatz, Auto, Wohnwagen: lauter Transiträume, nicht gedacht, um zu bleiben. Hier stecken die Menschen fest, aber ihre Würde wird nie in Frage gestellt. Weil sie Brote ohne Küche schmieren, aber von Limoges-Tellern essen, weil Pearls Mutter aufs Armaturenbrett Rachmaninows 2. Klavierkonzert hämmert, lauter Reste aus ihrem früheren Leben, in der weitläufigen Villa ihrer Kindheit und Jugend.

Pearls Radius zwischen Parkplatz, Müllkippe und dem Fluss mit den Alligatoren ist eng. Die Leute in den Wohnwagen sind ihre Familie. Die Frage nach Vertrauen oder Misstrauen stellt sich nicht. Als Pearl in zwei, drei Schüben immer weiter weg katapultiert wird aus ihrem Auto-Kosmos, bricht diese Weltordnung zusammen. Sie merkt nicht, dass es passiert. Weil ihr die Erfahrung fehlt, Vertrauten zu misstrauen. Und Unvertrautem zu trauen.

Zuerst fliegt sie wegen Eli aus ihrem Wagen-Zuhause. Dann verliert sie ihre Mutter ganz. Und landet in einem Leben, in dem Einsamkeit bedeutet, vor einer Tüte mit 17 toten Mobiltelefonen und Aufladekabelsalat zu sitzen, von jeder Pflegefamilie eins, aber nicht mehr zu wissen, welches zu welchem Kurzzeit-Zuhause gehört.

Ein Leben, in dem eine 14-Jährige feststellt: "Jetzt kennt mich niemand mehr." Ja, dieser Roman zerpflückt einem das Herz.