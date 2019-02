"Die einzige Geschichte" von Julian Barnes Ein Mixed - und dann Liebe, ein Leben lang?

Es ist eine Frage, die teuflisch ist und die auch Goethes Mephisto nicht besser hätte stellen können: "Würden Sie lieber mehr lieben und dafür mehr leiden oder weniger lieben und weniger leiden?" Mit dieser Frage beginnt Julian Barnes' neuer Roman. Der Mann, der hier maßlos liebt, heißt Paul, 19 Jahre alt, seine Geliebte ist Susan, knapp dreißig Jahre älter als er. Die Handlung spielt vor rund einem halben Jahrhundert im sogenannten "Börsenmaklergürtel", einem wohlhabenden städtischen Randgebiet, 15 Meilen südlich von London.

"Die einzige Geschichte" ist ein unterhaltsamer, ironischer, leidenschaftlicher und auch verstörender Roman über die Liebe. Er zeigt zwei Menschen, die unauflöslich miteinander verkettet sind, erst durch Sex, Unkonventionalität und grenzenlose Zuneigung, später durch Alkoholismus, Pflichtgefühl und schlechtes Gewissen. Über große Strecken funktioniert diese Konstruktion, allerdings hat sie auch ein paar Schwächen, vor allem weil den Figuren bisweilen die Tiefenschärfe fehlt.

Getty Images Julian Barnes

Die erste Begegnung passiert im Tennisclub. Ein Treffpunkt der Bessergestellten, wo junge Männer aus gutem Hause zum Beispiel "eine nette blonde Christine" fürs Leben abgreifen können. Das erhofft sich zumindest Pauls Mutter für ihren Sohn. Paul jedoch ist die Vorstellung einer Vorort-Zukunft mit tennisspielender Gattin und wohlerzogenen Kindern zuwider. Es ist nicht ohne Ironie, dass er ausgerechnet in diesem Club Susan kennenlernt. Eine verheiratete Frau, zwei Töchter. Ein griesgrämiger Gatte, Gordon, der zu viel trinkt und ständig auf Frühlingszwiebeln herumkaut.

Immerhin, es gab sie, die eine große Liebe

Die Beziehung entwickelt sich im Speed-Modus. Paul kommt regelmäßig zu Susan nach Hause, heimlich schlafen sie miteinander. Einmal kommt es zu Handgreiflichkeiten, Gordon fällt über Paul her, ein anderes Mal ist Susan das Opfer, der Gordon ein paar Zähne ausschlägt. Schließlich fliehen die Verliebten aus der Vorstadthölle nach London, wo sie in einem heruntergekommenen Haus leben und Paul seinem Jurastudium nachgeht.

Doch das Glück in der Großstadt hält nicht lange. Susan beginnt zu trinken, nimmt Antidepressiva und leidet unter Wahnvorstellungen. Paul hat Schuldgefühle, weil er es nicht schafft, Susan so glücklich zu machen, dass sie ihren Stoff nicht mehr braucht. Ein unfähiger Retter, wie er meint.

Auch die Liebe, an die er fest geglaubt hat, bekommt Brüche, und so erweist sich auch das größte aller Gefühle als Illusion - zumindest was seine Tauglichkeit als Rettungsstrategie angeht. Irgendwann verlässt Paul seine immer hinfälligere Freundin, arbeitet jahrelang im Ausland. Die Liebe zu Susan wird seine einzige wirkliche Liebe bleiben. Aber, immerhin, er hat sie gehabt, mit allem Drum und Dran, dem verfluchten Glück und dem verdammten Leid.

An einigen Stellen hätte man sich gewünscht, dass der Autor tiefer in seine Figuren hineinschaut. Susan bleibt deutlich blasser als Paul, sie ist stellenweise mehr ein Topos - ältere Geliebte, reife Frau - als ein Individuum mit einer vielschichtigen Psyche. Was genau zieht sie zu Paul hin, was bedeutet er ihr, wie kommt es, dass sie schließlich dem Alkohol verfällt? Da hätte man gern mehr erfahren. "Die einzige Geschichte" ist ja nicht nur die große Liebe für Paul, sondern auch für sie.

Kreisen ums Thema Schuld

Paul wiederum, der aus wechselnden Erzählperspektiven beleuchtet wird, zeigt sich dem Leser in vielen Brechungen. Ist er wirklich der selbstlos Liebende, als der er auf den ersten Blick erscheint? Oder ist er nicht eher ein selbstverliebter Narziss, der in der Beziehung zu Susan vor allem eine Chance sieht, sich vom Elternhaus und den rigiden gesellschaftlichen Normen zu befreien? Dann wäre Susan für ihn nur ein Vehikel. Es sind diese vielfältigen Deutungs-Spielarten, die den Roman so reizvoll machen.

Julian Barnes' Roman ist nicht nur eine Geschichte von der Liebe, sondern auch eine Reflexion darüber. Immer wieder wird der Erzählfluss unterbrochen, indem der Autor auf einer Metaebene über die Liebe philosophiert. Über große Strecken folgt man dem Autor dabei gern, bisweilen laufen die Reflexionen aber auch ins Leere und wirken ein wenig beliebig.

"Die einzige Geschichte" kreist immer wieder um das Thema Schuld - ähnlich wie in Barnes' Roman "Vom Ende einer Geschichte", für den er 2011 den Booker Prize bekam. Hat Paul Schuld auf sich geladen, weil er Susan nicht retten konnte? Die Frage ist müßig, klar. Erst am Ende gelingt es ihm, sich ganz von seinen Schuldgefühlen zu befreien. Als er Susan kurz vor ihrem Tod ein letztes Mal besucht, vergießt er keine Träne. Er denkt, dass er bald eine Tankstelle braucht, weil sein Auto nicht mehr viel Benzin im Tank hat. So banal kann das Ende einer großen Liebe sein.