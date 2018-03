Postkarten als Literatur Jurek Beckers Zärtlichkeiten

Am 20.9.1987 schreibt Becker diese Karte aus Austin in Texas an Burgel Zeeh, der Assistentin des Suhrkamp-Verlegers Siegfried Unseld. Becker war mit seiner zweiten Frau Christine mehrere Monate in den USA, um als Gastprofessor in der Abteilung für Germanische Sprachen an der University of Texas at Austin zu arbeiten.