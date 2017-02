68er-Ikone Jutta Winkelmann ist verstorben

Gemeinsam mit ihrer Zwillingschwester Gisela Getty galt sie als Ikone der 68er-Bewegung. Winkelmann lebte in den Siebzigern in einer WG, dem sogenannten "Harem", mit Rainer Langhans und vier anderen Frauen. Nun ist die deutsche Autorin Jutta Winkelmann verstorben.

Sie erlag ihrem Krebsleiden. "Viele Jahre hat sie gegen ihre Erkrankung gekämpft und diesen Kampf mit dem im November 2016 erschienenen Buch 'Mein Leben ohne mich' eindrucksvoll dokumentiert. Wir verlieren mit ihr eine wunderbare Künstlerin und einen ganz besonderen Menschen", sagt ihr Verleger Rainer Weiss.

Letztes Jahr erschien von ihr noch die Graphic Novel "Mein Leben ohne mich". Darin verarbeitet Winkelmann ihre Krebserkrankung, eine Art Tagebuch der Krankheit. "Mein Rückgrat ist zerstört, zwei Wirbel von zwei Tumoren zerfressen. Sie sitzen direkt am Rückennerv. Es sind höllische Schmerzen. Ich rühre mich nicht", dokumentiert sie dort.

Winkelmann hat bereits im Jahr 2008 gemeinsam mit ihrer Schwester das Buch "Die Zwillinge oder Vom Versuch, Geist und Geld zu küssen" veröffentlicht. Eine Erinnerung an das Aufwachsen in Kassel, das Kunststudium, die 68er-Bewegung, ihre Zeit in Rom und an die Begegnung mit Paul Getty, dem Sohn des Milliardärs John Paul Getty II.

Jutta Winkelmann starb in München im Alter von 68 Jahren.