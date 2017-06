Starautor Karl Ove Knausgard "Ich fühle mich überhaupt nicht schuldig"

SPIEGEL ONLINE: Herr Knausgard, zunächst erschien es vollkommen einleuchtend, dass der deutsche Verlag den Titel Ihres Romanprojekts "Min kamp" nicht eins zu eins übersetzte. Aber nun, nachdem Sie im abschließenden Band davon sich so ausgiebig mit Adolf Hitlers "Mein Kampf" beschäftigen, stellt sich doch die Frage: Gab es darum Diskussionen?

Knausgard: Vielleicht hatten sie intern Diskussionen. Aber zu mir haben sie gesagt: Das kommt nicht in Frage. Wir können die Bücher nicht "Mein Kampf" nennen. Und ich habe gesagt: Das kann ich verstehen.

SPIEGEL ONLINE: In Norwegen gab es keine Diskussion um den Titel?

Knausgard: Doch, mein Verleger sagte zunächst: Nein, das können wir nicht machen, aber dann hat er seine Meinung geändert. Es ist scharf, aber nicht so scharf wie hier. Das Lustige ist: Wenn man heute in Norwegen von "Min kamp" spricht, ist das Buch, das ich geschrieben habe, gemeint. Wenn man Hitler meint, sagt man "Mein Kampf". Das war davor auch "Min kamp". Mein Buch hat also etwas zurückerobert, das gefällt mir.

SPIEGEL ONLINE: Sie arbeiten einige Parallelen zwischen Ihnen und dem jungen Hitler heraus - schwierige Vater-Beziehung, künstlerische Ambitionen, schüchtern Frauen gegenüber. War Ihnen das so bewusst, als Sie den Titel ursprünglich wählten?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.