Autorin Kat Kaufmann Schublade ist natürlich scheiße

Winter 2017, der schlimmste anzunehmende Zustand: Ein Bündnis aus Westmächten und eine Russisch-Asiatische Union stehen kurz vorm Dritten Weltkrieg. In ihrem neuen Roman "Die Nacht ist laut, der Tag ist finster" entwirft die Autorin Kat Kaufmann das letzte Durchatmen vor einer Endzeit - und setzt mitten in diesen Zerfall einen Menschen, der ausgerechnet darum ringt, sich endlich ganz zu fühlen: Jonas, Studienabbrecher und Tablettensüchtiger, sieht die Mutter wie eine Fremde, den Stiefvater als wohlmeinend, aber bedeutungslos.

Als sein Großvater ihm auf dem Sterbebett 5000 Euro und den Namen Butzukin hinterlässt, macht er sich von Berlin aus auf die Suche nach seinem leiblichen Vater. Gerät dabei in eine Schießerei mit einem Drogenboss. Landet zwischen Ratten in einer Moskauer Platte. Und irgendwann im verschneiten Niemandsland, das vielleicht auch nur in seinem eigenen Kopf existiert, während über ihm die Bomben beginnen, zu fallen.

In den besten Momenten verpackt Kaufmann diesen an sich schon ziemlich rabiaten Road Trip noch in Sätze, so assoziativ gereiht und schroff komponiert, dass man allein vor ihrer Kraft kapituliert: "Die Zeit (rennt) durch uns durch, und wir wehren uns und schlagen uns gegen sie. Aber es ist ihr scheißegal. Kuckuck-Kuckuck, sagt die Uhr und zeigt der Welt den Mittelfinger. Es ist gut."

Rowdy-Schreibe, Großstadt-Setting, zwischendurch ein bisschen Koks und Figuren, die im attraktiven Sinne nicht auf sich acht geben: Kaufmann, Jahrgang 1981, die mit ihren Eltern Anfang der Neunziger aus Sankt Petersburg nach Deutschland kam, als Schriftstellerin, Jazzkomponistin und Fotografin arbeitet, gilt als großes Talent. Seit ihrem Debüt "Superposition" von 2015, in dem sie die russisch-jüdische Musikerin Izy bei ihrem Berliner Leben neben der Spur begleitete, ordnen viele sie in die Schiene "Junge Frau schreibt wilde Großstadtliteratur" ein. Häufig wird sie verglichen mit Autorinnen wie Ronja von Rönne und Mirna Funk.

Natürlich wird man so keiner gerecht, sondern ebnet Unterschiede ein, statt richtig hinzugucken. Natürlich sagt Kaufmann, fragt man sie beim Treffen in einer Bar in ihrem Viertel Charlottenburg danach, dass sie diese Schublade scheiße findet. "'Izy ist ja auch 'ne ganz Taffe', wenn ich sowas schon höre, kriege ich das Kotzen. Da denke ich: Ey Leute, überrascht euch doch mal selbst." Gleichzeitig erfüllt sie aber eben auch die Kriterien für die öffentliche Rolle als Bohemienne - und wie und ob dabei Pose und Sein ineinanderfließen, ist für die Vermarktbarkeit egal:

Kaufmann spricht beim Treffen smart über ihre Bewunderung für Beuys und Putins Politik. Und sieht dabei so gut aus, dass man kaum wegschauen mag, wenn sie lacht, und sie lacht viel. Ist angezogen wie eine arty Modebloggerin, betreibt einen Instagram-Account, der nicht nervt, aber halt schon Ausstellung des hippen Lebens betreibt. Und sie ist auf unverschämte Art telegen - als Kaufmann Anfang Juni im "Neo Magazin Royale" im Interview mit heißer-trainierter Stimme spontan begann, "Summertime" zu singen ("Habe mit elf angefangen, zu rauchen"), guckte Jan Böhmermann nicht nur so geistig umnachtet wie ein verknallter 17-Jähriger. Sondern wirkte neben ihr auch noch wie der schlechtere Entertainer, der ein bisschen musikalische Begleitung vor sich hin murkelte, während sie vor Präsenz zu flirren schien.

Das alles ist der Glanz von Kat Kaufmann. Darunter schält sich aber auch noch ein anderer Reiz hervor. Der ist schwerer zu fassen, aber interessanter: "Ich bin anscheinend die, die über die Verlorenen schreibt", sagt Kaufmann. Genauer: In ihren Büchern funktioniert die seelische Unabgeschlossenheit der Figuren als individuelles Gefühl und Weltausdruck gleichzeitig.

In "Superposition" legte Kaufmann unter all der Krawallsprache behutsam eine Lücke im Selbst ihrer Protagonistin Izy frei, die weit über larmoyante First-World-Tristesse hinausging: Izy zog in sich selbst umher wie eine Nomadin, weil sich als jüdisch-russisches Einwandererkind geflüchteter Eltern so wenig gemein mit dieser deutschen Welt fühlte. Diese Welt wiederum baute Izy für diese Eigenschaft keine Brücke, und sie landete deshalb - eben nicht aus hipper Selbstzerstörung, sondern aus dem schlichten Unwillen, hier weiter zu existieren - im Krankenhaus. Auch hier griffen Welt- und Selbstauflösung schon ineinander, wenn Izy von russischen Kampfflugzeugen, die den Fernsehturm zu Asche bomben, fantasierte.

In "Die Nacht ist laut, der Tag ist finster" treibt Kaufmann dieses Ineinandergreifen weiter. Sie übersetzt das nervöse Informationsrauschen, dem sich heute kaum einer mehr entziehen kann, das aber jeden - nach dem x-ten Terroranschlag, nach der Trump-Wahl, nach dem Brexit - anfasst, in eine Erzählung und in die Figur Jonas gleichsam. "Wir sitzen hier satt mit bunten Getränken und lustigen Geräten ausgestattet, mit Iphone und Samsung", sagt Kaufmann im Gespräch. "Weil wir die Kriege woanders hin verlagert haben. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht spüren."

Jonas verbringt vor der Weltkriegskulisse nicht nur Nächte im Netz auf der Suche nach Nachrichten, deren Bedeutung er wieder vergisst - auch in seinem eigenen Leben reißen alle Zusammenhänge. Der Mann, den er für seinen leiblichen Vater hält, ist es gar nicht. Tatsächlich ist die Geschichte eine ganz andere. Jonas ist gewissermaßen Fake News aufgesessen, an die er aber nicht aufhören kann, zu glauben. Weil er es in seiner Sehnsucht nicht will. Aber auch, weil es die Instrumente zur Realitätsüberprüfung schlicht nicht mehr gibt.

Kaufmann arbeitet bereits an ihrem dritten Buch. In dem will sie von einem alten Mann erzählen, der weder Russe noch Deutscher ist und in einer Zukunft lebt, in der sich alle Zusammenhänge aufgelöst haben. Kaufmann sagt: "Ich bin schon ziemlich verzweifelt. Ich gebe die Welt nach und nach auf." Klingt erstmal wild. Inhaltlich ist es nur konsequent.