Literatur Diese Kinder- und Jugendbücher sollten Sie kennen

Dumm gelaufen



Ab in die Schultüte mit diesem Buch! Oder dem Freund fürs Referendariat schenken. Hier erfährt man nämlich, was wirklich in der Schule abgeht. Und nicht nur das. Auch was Eltern so hinter verschlossenen Türen ablassen, findet Eingang in die offenherzigen Entschuldigungsbriefe der Drittklässlerin Greta. (Was wahrscheinlich besonders für die mitlesenden Eltern lustig ist.)

Denn Greta hat es so richtig vermasselt und muss sich bei einigen Leuten entschuldigen. Einige? Es sind ziemlich viele und mit jedem dieser sehr lustigen Entschuldigungsbriefe erfährt der Leser etwas mehr über das Unglück, das sie und Lukas an der Albert-Schweitzer-Grundschule angezettelt haben. Das klingt kompliziert und manchmal macht Greta auch ein wenig zu viele Worte – wenn man bedenkt, dass die Geschichte für Leseanfänger geschrieben ist. Doch die ungewöhnliche Erzählweise gibt der Geschichte genügend Spannung und auch die treffenden Illustrationen helfen beim Durchhalten.



Anzeige Anu Stohner: "Gretas Entschuldigungen". dtv; 9,95 Euro. Ab 6 Jahren.

