Kinderbücher zu Ostern Lektüre für Hasentage

KINDERBUCH



Spannende Sommertraumtage



Jetzt ist es noch kalt, aber bald, bald ist Sommer, und dann verreisen wir auch ans Meer und machen es uns so schön wie die drei Kinder, die bei ihrer komischen Oma in Sommerby an der Ostsee abgeliefert werden. Erst ist natürlich gar nix schön, weil es kein WLAN gibt und sie die Kartoffeln selber pellen müssen. Das ist doch Kinderarbeit.



Und die brummige Oma kümmert es nicht ständig, was die Kinder machen. Man könnte fast denken, dass sie ihre Enkel nicht liebhat. Als der Indianer-Mann auftaucht und Oma unbedingt das Haus abkaufen will, wird es spannend und gefährlich. Und da halten sie natürlich alle zusammen.



Wie gut haben es die Kinder heutzutage, dass es nicht nur Astrid Lindgrens Geschichten gibt, sondern dazu auch noch Kirsten Boie mit immer neuen Ideen und klugen Geschichten unsere Zeit bereichert.



Kirsten Boie: "Sommer in Sommerby." Oetinger; 10,99 Euro. Ab 10 Jahren und zum Vorlesen.

