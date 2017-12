Geschenktipps zum Fest Die schönsten Kinderbücher zu Weihnachten

Kein Spiel mehr



Spannend, ernst, traurig. Dieses Buch ist etwas ganz Besonderes. Ein Kinder-Krimi, eindringlich verwoben mit der Zeit in der er spielt. 1933.

Der 13-jährige Friedrich liebt das Buch "Emil und die Detektive" und möchte Detektiv werden. Darum ist er sehr stolz, als er Erich Kästner kennenlernt und sie Freunde werden. Mit seiner Bande streift er zur Übung durch den Tiergarten, um Fundstücke zu sichern und den Besitzer wiederzufinden. Sein Freund Leo ist verschwunden, sein Bruder tritt in die NSDAP ein. Friedrich versucht zu verstehen, was da alles passiert und genießt die klugen Gespräche, die er mit Kästner führen kann. Als er vom Kommissar im Tiergarten als Spion auf Kästner angesetzt wird, muss er genau überlegen, was richtig und falsch ist.

Philip Kerr ist eine komplexe und spannende Geschichte gelungen, die wohl so besonders berührt, weil Erich Kästner selber in der Geschichte auftritt. Es geht unter die Haut, als Kerr den Schriftsteller die Verbrennung seiner Bücher noch einmal erleben lässt. Agnes Sonntag



Philip Kerr: "Friedrich, der große Detektiv". Rowohlt; 14.99 Euro. Ab 11 Jahren.

