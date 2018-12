Empfehlungen zu Weihnachten Diese Kinderbücher könnten Sie verschenken 

Kopfschmuck

So simpel, so gut: Ein Entdeckerbuch für die ganz Kleinen, in dem neben klassischen Exemplaren wie dem Skater- und Fahrradhelm, auch der Helm des Bergmanns oder das exotische Modell der Imkerfrau vorkommen und an historische Vorgänger erinnert wird.Die Helme-Sammlung ergibt eine überraschende Themenmischung, die viel Gesprächsstoff bietet.Beltz & Gelberg Verlag, 28 Seiten, 6,95 Euro. Ab 1 Jahr.