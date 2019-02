Storys zum weiblichen Körper Zwischen Horror, Porno und Groteske

Ein Kopf rollt vom Körper, eine Schönheits-OP beschwört einen Geist herauf, und eine Frau kann die Gedanken von Pornodarstellern lesen: Carmen Maria Machado ist eine furchtlose Schreiberin. In acht Kurzgeschichten mischt sie Horrormärchen, Groteske, Pornografie, Realität und Science-Fiction. Das ist drastisch, irre, manchmal anstrengend - und ziemlich unterhaltsam.

In Story Nummer eins, "Der Extrastich" bedient sich Machado einer Geschichte aus dem Gruselklassiker "In A Dark, Dark Room and Other Scary Stories" von Alvin Schwartz aus dem Jahr 1984. Sie erzählt von einem Paar, das sich verliebt, jung heiratet, ein Kind bekommt. Die junge Frau macht ein Leben lang das, was man von ihr erwartet.

"Als er sagt, dass er meinen Mund will, meine Kehle, trainiere ich mir den Würgereflex ab und schlucke ihn ganz, stöhne um seine Salzigkeit herum. "

Auch bei der Geburt des Kindes behält ihr Mann die Kontrolle über ihren Körper, als es ums Vernähen der Geburtswunde geht:

"Mein Mann hält mir die Hand und scherzt dabei mit dem Arzt. "Für wie viel machen Sie den einen Extrastich?", fragt er.

Carmen Maria Machado

Es ist ein so entwürdigender Satz, der wütend macht, gerade weil er möglich erscheint. Das Einzige, das die Ehefrau über Jahrzehnte hinweg verteidigt, ist ein grünes Band, das sie um den Hals trägt. Am Ende nimmt er ihr auch das - mit drastischer Konsequenz. Dies geschieht, gewaltfrei und dennoch in dem Selbstverständnis, dass in puncto Frauenkörpern auch andere (vor allem Männer) immer ein Mitbestimmungsrecht haben.

"Mein Körper und andere Teilhaber" erschien im US-Original Ende 2017, etwa zur selben Zeit als die #MeToo-Bewegung begann. Seitdem wurden unzählige Sachbücher und Erfahrungsberichte zum Thema veröffentlicht, doch Machado flicht, ähnlich wie Kristen Roupenian mit ihrem Hit "Cat Person", feministische Debatten um Rollenbilder, Schönheitsideale, weibliches Begehren und Mutterschaft in ein fiktives, fantasievolles Umfeld ein.

Bei Machado sind die Storys ein Fest aus Metaphern und Vergleichen ("Etwas huschte durch das Flüssige ihrer Augen wie eine aufgeschreckte Katze"), aber: Sie schreibt so überwältigend blumig, flutet das Hirn des Lesers mit Bildern, dass man sich mitunter kaum auf den Inhalt konzentrieren kann.

Machado schöpft auch aus dem persönlichen Umfeld. In vielen Geschichten geht es um lesbische Liebesbeziehungen, sie selbst ist mit einer Frau verheiratet. Auch "Acht Bissen" hat autobiografische Züge. Vier Schwestern wollen schlank sein, hassen sich, wenn sie zu viel gegessen haben. Also lassen sie sich die Mägen verkleinern, als wäre das eine Art Familientradition. Nach einer Portion, klein wie "die Ecke eines Sandwiches" sind sie nun "satt und zufrieden". Im skurrilen Verlauf der Geschichte sucht ein Fettmonster die Ich-Erzählerin heim, was für den Konflikt stehen könnte, den die Autorin selbst mit Mutter und Tanten hatte: Denn die ließen sich tatsächlich operieren, Machado stemmte sich dagegen.

Die letzte Geschichte, "Schwierig auf Partys", dreht sich um eine Frau, die nach einer Vergewaltigung die kaputte Sexualität in ihrer Ehe mit Pornos zu therapieren versucht - und die Gedanken der Darsteller zu hören beginnt. Der Mann, der die Veränderung seiner Frau nicht erträgt, sagt:

"Du wolltest es immer, sagt er. Du wolltest und wolltest. Du warst ein Ding, das sich nie erschöpfte".

Machados Erzählungen sind ein Spiegel unserer Zeit, in der Frauen nicht mehr hinnehmen wollen, dass ihr Geschlecht und ihr Körper gegen sie verwendet werden. Deshalb spricht sie die Leser hin und wieder direkt an, wohl, um ihnen zu sagen: "Komm, das kennst du doch auch."

Sie erinnert uns daran, uns selbst zu hinterfragen, nicht immer gefallen zu wollen:

"Es ist mein gutes Recht, ungesellig zu sein, und es ist mein gutes Recht, für andere unangenehm zu sein. [...] alles ist verrückt für dich. Nach wessen Maßstab denn?"

Genau, nach wessen Maßstab eigentlich?