Geschenke, kurz vor knapp Diese 24 Bücher könnten Sie verschenken

Für den Mann von Gefühl, Witz und Verstand



Der aus Guatemala stammende, in den USA lebende jüdische Schriftsteller Eduardo Halfon schreibt an einem langen, lustigen und tragischen Lebensroman, in dem ein Mann mit seinem Namen durch die Welt reist und vielen tollen Frauen und meist schlimmen Männern begegnet. In "Signor Hoffmann" verschlägt es ihn zum Beispiel in ein mittelamerikanisches Grenzkaff, in die polnische Stadt Lodz, an die Klagemauer in Jerusalem und in eine süditalienische KZ-Gedenkstätte, nach deren Besuch er vom elenden Tod des Schauspielers Philip Seymour Hoffman erfährt. Ein wunderbar eleganter Ton und ein schöner Sinn fürs Groteske bestimmen das immer kolossal unterhaltsame Erzählen dieses 1971 geborenen Autors, der das Leben als Irrfahrt begreift, in der nur das selbstironische Denken einem noch schönere Abenteuer beschert als die stets ein bisschen lächerliche Begierde nach dem anderen Geschlecht. Wolfgang Höbel



Anzeige Eduardo Halfon: "Signor Hoffman". Aus dem Spanischen von Luis Ruby. Hanser, 192 Seiten, 20 Euro.

