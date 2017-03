Zur Leipziger Buchmesse Die wichtigsten Romane der Saison

Fatma Aydemir - "Ellbogen"



Worum geht's? An ihrem 18. Geburtstag will Hazal, Deutsch-Türkin aus dem Berliner Wedding, mit den Freundinnen in einem Klub feiern. Als sie vom Türsteher abgewiesen werden, kommt es zur Eskalation.

Worüber wird gesprochen? Besonders die Sprache des Romandebüts der "taz"-Redakteurin wird gefeiert, die Hauptfigur sogar als Beispiel für einen Trend zu Wutausbrüchen von Frauen gesehen.

Lesen Sie mehr darüber Felix Bayer lobt auf SPIEGEL ONLINE "die extreme Genauigkeit, die Fatma Aydemir auf die Sprache verwendet und in die Dialoge ihre Figuren investiert" habe. Maren Keller glaubt im LITERATUR SPIEGEL , dass Aydemirs Roman "für die Buchwelt werden könnte, was Fatih Akins 'Gegen die Wand' für die Filmlandschaft ist".



