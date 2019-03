Literaturfrühling Das sind die wichtigsten Bücher der Saison

Miriam Toews: "Die Aussprache"



Worum geht's? In einer bolivianischen Mennonitengemeinde wurden die Mädchen und Frauen systematisch vergewaltigt. Im Roman der Kanadierin Miriam Toews beraten die Frauen darüber, ob sie das Dorf verlassen sollen oder nicht.

Worüber wird gesprochen? Faszinierend, wie die Diskussion der Mennonitinnen in ihrer archaischen, abgelegenen Welt an Fragen rührt, die in den Missbrauchsdebatten in der medialisierten Welt diskutiert werden.

Lesen Sie mehr darüber: Hier eine Rezension auf SPIEGEL ONLINE.



Miriam Toews: "Die Aussprache"

Übersetzt von Monika Baark. Hoffmann und Campe Verlag; 256 Seiten; 22 Euro.

