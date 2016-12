Nobelpreis-Zeremonie Nervöse Patti Smith stockt als Dylan-Vertreterin

Bob Dylan hat Kollegin Patti Smith zur Feier der Nobelpreise nach Stockholm geschickt. Beim festlichen Bankett für die Preisträger sang die amerikanische Rockerin, die 1995 gemeinsam mit Dylan auf Tour war, mit "A Hard Rain's A-Gonna Fall" eines der wohl emotionalsten Stücke des 75-Jährigen.

Mitten im Lied stockte der 69-Jährigen plötzlich die Stimme. "Es tut mir leid, ich bin so nervös", sagte der Superstar schüchtern. Das Publikum applaudierte ihr. Erst nach einer kurzen Pause konnte sie neu ansetzen und den gefühlsvollen Titel vollenden, den Dylan bereits im Alter von 21 Jahren geschrieben hatte.

Die von Dylan vorbereitete Rede trug die US-Botschafterin in Stockholm, Azita Raji, stellvertretend für den Musiker vor. "Es tut mir leid, dass ich nicht persönlich bei euch sein kann, aber bitte wisst, dass ich auf jeden Fall im Geiste bei euch bin und mich geehrt fühle, so einen prestigeträchtigen Preis zu bekommen", heißt es in dem Text. Er habe es sich nie erträumt, je einen Literaturnobelpreis zu bekommen.

Bob Dylan vergleicht Auszeichnung mit Flug zum Mond

"Wenn mir jemals jemand gesagt hätte, dass ich auch nur die geringste Chance hätte, den Nobelpreis zu gewinnen, hätte ich gedacht, dass die Wahrscheinlichkeit etwa so groß wäre wie die, auf dem Mond zu stehen", schrieb der Rocksänger in der Dankesrede.

Dylan war im Oktober für seine Texte mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet worden. Die Schwedische Nobelpreis-Akademie schaffte es danach lange nicht, den 75-Jährigen persönlich zu erreichen. Das löste Unmut aus, ein Jurymitglied warf Dylan vor, unhöflich zu sein. Erst zwölf Tage nach der Bekanntgabe meldete sich der Musiker.

Mitte November teilte die Akademie dann mit , dass der Sänger nicht zur Verleihung des Literaturnobelpreises kommen werde. Als Grund gab er an, andere Verpflichtungen zu haben. Auch eine Ehrung im Weißen Hausmit Präsident Barack Obama lehnte er ab.

Nobeljuror Horace Engdahl würdigte Dylan bei der Feier in einem Atemzug mit Ovid und Shakespeare. Dass zum ersten Mal ein Songschreiber die Auszeichnung zuerkannt bekommen hatte, gefiel nicht allen. "Wenn die Leute in der Literaturwelt stöhnen, muss sie einer daran erinnern, dass die Götter nicht schreiben, sie tanzen und singen", sagte Engdahl. "Die Schönheit seiner Songs ist von höchstem Rang."