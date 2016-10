Nach wahrer Begebenheit Marvel macht syrische Mutter zur Comic-Heldin

Immer wieder hat der US-Comicverlag Marvel das Weltgeschehen thematisiert, besonders während des Zweiten Weltkriegs und des darauf folgenden Kalten Kriegs. Unvergessen etwa, wie der Marvel-Held Captain America Adolf Hitler verprügelt. Jetzt hat sich Marvel wieder eines politischen Stoffs angenommen: des Kriegs in Syrien.

In dem neuen Comic "Madaya Mom" macht der Verlag eine syrische Mutter zur Heldin, die in dem besetzen Ort Madaya mit übermenschlicher Geduld über ihre Kinder wacht. Der Comic ist in Kooperation mit dem US-Sender ABC entstanden und hier frei zugänglich.

Der Comic beruht auf wahren Begebenheiten und erzählt das Schicksal einer anonymen Mutter von fünf Kindern, die mit ihrer Familie seit mehr als einem Jahr in der besetzten syrischen Stadt festsitzt. Journalisten von ABC waren in Kontakt mit der Frau und dokumentieren mit dem Comic den Überlebenskampf inmitten von Krieg, Hunger und Elend.

Marvel/ ABC News Szene aus "Madaya Mom"

"Sie sagen, sie besetzen die Stadt, weil hier Kämpfer und Terroristen sind, aber das ist nicht die Wahrheit", sagt die Mutter an einer Stelle: "Am Anfang haben einige Menschen zu Waffen gegriffen, und jetzt sind sie entweder tot, geflohen oder eingesperrt. Es gibt keine Bewaffneten mehr in der Stadt. Warum werden wir also belagert?"

Der für den Comic verantwortliche kroatische Künstler Dalibor Talajic sagte der Nachrichtenseite "The National", er habe Kriegshandlungen vermeiden wollen: "Ich wollte einen Comic mit einer zivilen Erzählperspektive machen, wo man wirklich ohnmächtig ist."

Er habe nach Figuren gesucht, die für sich selbst, zugleich aber stellvertretend auch für mehr stehen, sagte Talajic: "Es ist eine Mutter, aber es ist auch jede Mutter. Es ist eine Familie, aber es ist auch jede Familie."