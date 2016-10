Wichtigste britische Literaturauszeichnung Amerikaner Paul Beatty gewinnt Man Booker Prize

Der britische Man-Booker-Literaturpreis 2016 geht an den US-Autor Paul Beatty. Der 54-Jährige wurde für seinen satirischen Roman "The Sellout" ausgezeichnet, in dem es um die Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen in den USA geht. Beatty ist der erste Amerikaner, der den Man Booker Prize erhält. Verliehen wurde er am Dienstagabend in London im Beisein von Herzogin Camilla, der Frau von Prinz Charles.

Beatty war dermaßen überwältigt, dass er bei seiner Rede zunächst kaum sprechen konnte. "Schreiben hat mir ein Leben gegeben", sagte er. Anfangs habe er den Roman nicht schreiben wollen, es sei seine Freundin gewesen, die ihn dazu ermutigt habe.

Die Jury lobte "The Sellout" als "ein schockierendes und unerwartet lustiges" Porträt von Beattys Heimatstadt Los Angeles. Das Buch, das in einem fiktivem Teil der US-Großstadt spielt, werfe einen schonungslosen Blick auf die "Rassenverhältnisse in den USA": Ein Schwarzer steht vor Gericht, weil er die Sklaverei und die Trennung von Schwarzen und Weißen an Schulen wiedereinführen will.

Beatty begann seine Karriere als Poetryslammer, in Deutschland ist er für seinen Roman "Slumberland" über einen Berliner DJ bekannt. "The Sellout" ist sein vierter Roman.

Der Booker Prize ist der wichtigste britische Literaturpreis und mit 50.000 Pfund dotiert, das sind umgerechnet rund 56.000 Euro. Er geht an Romanautoren, die auf Englisch schreiben und deren Werk in Großbritannien erschienen ist. Die Auszeichnung wird seit 1969 vergeben, seit 2014 ist sie offen für Autoren aller Nationalitäten.

Im vergangenen Jahr ging der Preis nach Jamaika an den Autor Marlon James für sein 686-Seiten-Werk "A Brief History of Seven Killings". Darin geht es um eine Gang von Straßenkindern, ihren Kokainkonsum, ihre Waffen - und ihren gescheiterten Attentatsversuch auf Bob Marley in Jamaikas Hauptstadt Kingston im Jahr 1976.

2014 gewann Richard Flanagan für "The Narrow Road to the Deep North" (deutsch: "Der schmale Pfad durchs Hinterland") den Man Booker Prize, im Jahr davor Eleanor Catton für ihren Roman "The Luminaries" (deutsch: "Die Gestirne").