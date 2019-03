Marc-Uwe Kling "QualityLand" soll zur HBO-Serie werden

In dem Buch "QualityLand" beschreibt der Bestsellerautor Marc-Uwe Kling einen Überwachungsstaat, in dem Algorithmen die Menschen besser kennen als sie sich selbst und rassistische Parteien auf dem Vormarsch sind - zumindest als Einzelfolge der beliebten digital-dystopischen Serie "Black Mirror" hätte der Romanstoff locker gereicht.

Jetzt will der US-Sender HBO gleich eine ganze Serie daraus stricken: Der Kabelsender hat seinen Vertrag mit Mike Judge verlängert, dem Schöpfer von Serien wie "Silicon Valley", aber auch "Beavis and Butthead" und "King of the Hill". Unter anderem soll Judge als Produzent und Drehbuchautor auch den "QualityLand"-Piloten verantworten.

So. Jetzt darf ich's endlich erzählen: Mike Judge (Beavis And Butt-Head, Silicon Valley, Idiocracy) macht aus QualityLand eine Serie für HBO. Crazy shit.https://t.co/lNh1jm9Bsy — Marc-Uwe Kling (@realMarcUwe) March 12, 2019

"Crazy Shit", kommentierte Marc-Uwe Kling selbst die Verfilmung seines Buchs auf Twitter. Der Autor, dem mit den "Känguru-Chroniken" über ein anarchistisches Beuteltier und einen zweifelnden Ich-Erzähler eine ganze Bestsellerreihe gelang, veröffentlichte "QualityLand" 2017 beim Ullstein-Verlag (lesen Sie hier mehr über das Buch).