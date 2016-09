Ausrottung der Wandertaube: Wem gehört die Welt?

Stellen Sie sich einen Schwarm Vögel vor, einen richtig großen. Nicht knickrig sein, machen Sie ihn richtig groß, machen Sie ihn RIESIG.

Und jetzt verdoppeln Sie seine Größe.

Noch mal.

Und noch mal.

So lange, bis Abermillionen Vögel dicht gedrängt vor Ihrem geistigen Auge vorbeiziehen, bis keine einzelnen Tiere mehr auszumachen sind, bis nur noch eine einzige düstere Wolke über Sie hinwegfliegt und -flattert, eine Wolke, die für Tage den Himmel verdunkelt.

Wären Sie ein Einwohner Nordamerikas und würden im 19. Jahrhundert leben, müssten Sie nicht die Augen schließen, um etwas derart Unglaubliches zu sehen. Damals zogen Milliarden Wandertauben durch den Himmel über dem Kontinent. 1866 soll ein einzelner Schwarm von rund 3,6 Milliarden Individuen über dem Süden Ontarios gesichtet worden sein. Die Wandertaube war eine Naturgewalt.

Eine Naturgewalt, die der Mensch innerhalb von nur einem Jahrhundert ausrottete. Am 1. September 1914 starb die letzte Wandertaube einsam im Zoo von Cincinatti. Ihr Name war Martha.

Bilderbücher zu Kunstwerken

Als der Berliner Künstler ATAK vor einigen Jahren einen Artikel über Wandertauben las, war er tief beeindruckt. Das Bild der unzähligen Vögel am Himmel wurde für ihn zur Initialzündung für sein neues Buch "Martha - Die Geschichte der letzten Wandertaube".

Es ist ein Bilderbuch und vor kurzem in dem Kinder- und Jugenbuchverlag Aladin erschienen. Zugleich ist es eine auf dem deutschen Buchmarkt wunderbar solitäre Schöpfung.

Dass es Bilderbücher gibt, die Kindern wie Erwachsenen Freude bereiten, ist nicht neu. Da braucht man nicht bis zu Klassikern wie "Oh, wie schön ist Panama" von Janosch oder "Henriette Bimmelbahn" von James Krüss zurückzugehen. Die klug gewundene Botschaft von Axel Schefflers und Julia Donaldsons "Das Grüffelokind" oder die kirre Wortverspieltheit der Werke von Nadia Budde ("Eins, zwei, drei, Tier") berühren Vorleser und Zuhörer.

Doch ATAK gelingt mit "Martha" und seinen beiden vorherigen Werken "Der Garten" und "Verrückte Welt" etwas anderes: Im Niemandsland zwischen Comic-Erzählung und Malerei, Buchillustration und Bildergeschichte findet er eine eigenständige Kunstform. Im Zusammenspiel von Text und Motiven, Einzelbild und Bildfolge werden seine Bilderbücher zu Kunstwerken. Vielgestalt und verweisgewaltig, widerspenstig und klug.

Milliarden Tiere, Jahrzehnte lang abgeschlachtet

Da sind die radikalen Vexierspiele in "Verrückte Welt", in dem ein Pferd einen Menschen reitet oder das Kind seine Mutter füttert. Während Kinder über solche Bilder schmunzeln, dient ATAKs Gemäldefolge Erwachsenen als komplexes Spielbrett für Einsichten und Assoziationen, als Gedankenschlangen und -leitern.

Oder das warm wummernde Bildgedicht "Der Garten": Mit seinem träumerischen Tanz aus Malerei und Text offenbahrt die Erzählung dem Leser mit jedem Durchblättern neue poetische Ranken - und öffnet sich den Geduldigen und Aufmerksamen wie eine Blüte.

Dabei ist jedes von ATAKs Bilderbüchern gleichermaßen meisterlich und eigenständig. "Martha" erzählt mit dem Schicksal der Wandertauben eine stringentere Geschichte als seine beiden Vorgänger. Text und Bilder sind stark, verneigen sich aber zugleich vor der rohen motivischen Gewalt ihres Themas: Milliarden Tiere, jahrzehntelang mit Gewehren abgeschlachtet, bis nur noch eines übrig war. "Wenn die Leute eine Taube schießen wollten, mussten die ja nicht mal zielen. Die mussten nur draufhalten", beschreibt ATAK im Telefongespräch die Jagd auf die Tiere, und es schwingt noch immer echte Fassungslosigkeit in seiner Stimme mit.

Die Wandertauben waren natürlich nicht nur ein wunderbares Spektakel, sondern auch eine Plage. Schilderungen von Zeitgenossen erinnern daran, dass eine solche Masse von Vögeln nicht nur beeindruckend aussieht: "Kot regnete vom Himmel, ein bisschen wie schmelzender Schnee", berichtete der US-Ornithologe und Naturmaler John James Audubon im Herbst 1813. Zudem verwüsteten die Tauben ganze Landstriche, wenn sie als riesige Schwärme an Waldrändern brüteten, mit ihren Kotfluten den Boden hoffnungslos überdüngten und Bäume unter ihrer schieren Last zusammenbrechen ließen. Oder wenn sie die Ernte ganzer Landstriche fraßen - und so wiederum die Menschen zwangen, die Tauben zu jagen und zu verspeisen.

Wem gehört die Welt?

Wer jetzt denkt: Klar musste diese Plage verschwinden, darf nicht vergessen, wie gigantisch der Teil der Welt ist, den die Plage Mensch mit ihren Siedlungen und Städten, mit ihrer Umweltverschmutzung und ihren Monokulturen für andere Tiere unbewohnbar gemacht hat. Zudem nahm die Population der Tauben erst in dem Maße zu, nachdem die neuen Siedler die amerikanischen Ureinwohner nahezu ausgerottet hatten. Diese hatten die Taubenpopulation zuvor kleiner gehalten, indem sie diese mit Pfeil und Bogen jagten und als Sammler mit ihnen um Samen konkurrierten.

ATAK bringt das Schicksal der Wandertaube und sein Werk auf eine einfache Formel: "Für mich ist es eine Geschichte darüber, wem die Welt gehört."

Diese Geschichte - das Drama, wer sich die Welt zu eigen macht, wer das machen kann, darf, will und sollte - ist letztlich die Geschichte der Menschheit. Und sie bleibt schrecklich, egal wie viele Kapitel der Mensch schreibt. Am Ende des Bilderbuches sitzt die letzte Wandertaube allein in ihrem Käfig. Verdutzt sieht sie aus und ein bisschen wütend, während Dutzende Zoobesucher sie mit dümmlicher Neugier angaffen. Eine Taube, wie es sie einige Jahrzehnte zuvor noch zu Milliarden gab, als sie noch Teil eines Wunders war.

Buchvorstellung und Ausstellungseröffnung im Museum für Naturkunde Berlin: Donnerstag, den 8. September, 19:30, Lesung und Gespräch mit ATAK. Die Ausstellung ist bis zum 1. Oktober 2016 geöffnet.