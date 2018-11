Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung Masha Gessen für Russland-Buch geehrt

Masha Gessen erhält den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2019. Ausgezeichnet wird die russisch-US-amerikanische Journalistin und Schriftstellerin für ihr Sachbuch "Die Zukunft ist Geschichte. Wie Russland die Freiheit gewann und wieder verlor", teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Gessen beschreibt in ihrem Buch Russland von den Achtzigerjahren bis heute. Ihre Grundfrage lautet: Wie konnte es dazu kommen, dass eine Gesellschaft, die zu Freiheit und Emanzipation aufgebrochen war, nun unter Repression leidet? Für ihr Werk sprach Gessen, die unter anderem auch für den "New Yorker" schreibt, mit vier Menschen der Generation 1984.

"Immer häufiger flackert das Feuer der Intoleranz auf, immer häufiger begleitet von Gewalt. Mancherorts entsteht ein Flächenbrand, der eine auf Respekt und Freiheit gründende gesellschaftliche Dynamik zu zerstören droht. In diesen schwierigen Zeiten überzeugt die Hingabe, die Dringlichkeit, die kraftvoll engagierte Intelligenz, mit der uns Masha Gessen als Autorin und auch als Bürgerin begegnet", hieß es in der Begründung der fünfköpfigen Jury. Der Preis wird Masha Gessen anlässlich der Eröffnung der Leipziger Buchmesse am 20. März 2019 im Gewandhaus zu verliehen.

Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung, die seit 1994 vergeben wird, zählt zu den wichtigsten Literaturauszeichnungen in Deutschland. Im vergangenen Jahr hat die norwegische Autorin Åsne Seierstad den Preis für ihren Breivik-Roman "Einer von uns" erhalten.