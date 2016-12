Buchpreis zur Europäischen Verständigung Mathias Énard wird bei Leipziger Buchmesse geehrt

Das Literaturjahr 2017 in Deutschland wird von französischen Autoren geprägt werden: Frankreich wird das Gastland der Frankfurter Buchmesse im Herbst sein, was zu einer erhöhten Zahl von Veröffentlichungen aus dem Nachbarland bei deutschen Verlagen führen wird. Aber auch schon im Frühjahr wird einer der derzeit bedeutendsten Schriftsteller Frankreichs im Mittelpunkt stehen: Wie die Stadt Leipzig jetzt mitteilte, erhält der Autor und Übersetzer Mathias Énard den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2017.

Der 44-Jährige werde für seinen Roman "Kompass" ausgezeichnet. Die Jury sehe in Énard einen einzigartigen Vermittler, der seinen Lesern einen von großer menschlicher Anteilnahme geprägten Blick in den arabischen Kulturraum gebe. Das sei wichtig in einer Zeit, in der so viel Spaltung und Hass zu erleben seien.

Der Preis wird am 22. März am Eröffnungsabend der Leipziger Buchmesse verliehen. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Laut Statut würdigt sie Persönlichkeiten, die sich in Buchform um das gegenseitige Verständnis in Europa, vor allem mit den Ländern Mittel- und Osteuropas, verdient gemacht haben. 2016 erhielt den Preis der deutsche Historiker Heinrich August Winkler.

Énard erhielt bereits 2015 für den Roman (französisch: "Boussole"), der vom Fernen Osten, vom Reisen und von der Angst vor dem Tod handelt, den renommierten französischen Literaturpreis Prix Goncourt.