"Paddington"-Erfinder Kinderbuchautor Michael Bond ist tot

Der Schöpfer von Paddington Bär, Michael Bond, ist tot. Der britische Schriftsteller starb am Dienstag nach kurzer Krankheit im Alter von 91 Jahren, wie sein Verlag HarperCollins am Mittwoch mitteilte. Bond erfand den berühmten kleinen Bären mit dem blauen Dufflecoat und dem roten Hut im Jahr 1958. Die Bücher über ihn wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft.

Der Bär, der nach dem Tod seiner Eltern von seiner Tante Lucy "aus dem tiefsten Peru" als blinder Passagier nach England geschickt wird, wird am Londoner Bahnhof Paddington von der Familie Brown gefunden; um den Hals trägt er ein Schild mit der Aufschrift "Bitte kümmern Sie sich um diesen Bären". Die Briten benennen ihn nach dem Fundort und nehmen ihn bei sich auf. Der Bär liebt Marmelade, ist ausgesprochen höflich und neigt zu Missgeschicken, insbesondere, wenn er mit der fremden Zivilisation konfrontiert wird.

HarperCollins-Chef Charlie Redmayne sagte: "Michael Bond war einer der größten Kinderbuchautoren, und wir alle im Verlag haben ein riesiges Glück gehabt, ihn veröffentlicht und ihn gekannt zu haben. Er war ein wundervoller Mensch und hinterlässt eines der größten literarischen Werke unserer Zeit." Insgesamt schrieb Bond 150 Bücher, davon gut zwei Dutzend mit dem freundlichen sprechenden Bären.

AP/ PA Michael Bond mit Paddington

2014 wurden die Abenteuer des Bären für die Leinwand verfilmt. Ben Whishaw sprach Paddington, mit dabei war der australische Filmstar. Nicole Kidman.