Nature-Writing-Boom Natur ausbeuten, mal anders

Es braucht nicht mehr als einen See. Um mittendrin zu schwimmen, die Augen auf Höhe der Wasseroberfläche. Um dann den Blick schweifen zu lassen: zum Mischbaumufer, zum Reiher auf der tiefhängenden Weide, zum Fisch, der im Schnabel des Haubentauchers zappelt. Und auf die Spiegelung von Himmel und Bäumen die sich bei jedem Armzug in die nächste schiebt. Eine 360-Grad-Perspektive auf die Welt, die nur genau dort möglich ist: in der Natur, wortwörtlich.

Als Metapher reicht der See für ein ganzes Genre: Sich in die Natur begeben, sie reflektieren und darüber, was diese Erfahrung mit einem macht. Um dann darüber zu schreiben. "Nature Writing" kommt als Name eines Genres harmlos pastoral daher, aber es hätte das Zeug als Ausdrucksform der Stunde: Es ist hochpolitisches Schreiben.

Schließlich leben wir in einer Gesellschaft, die seit Jahrhunderten Natur als Rohstoff ausbeutet. In einer Ära, in der Wetter immer eher Klima meint, also Katastrophen, Existenzangst, Fluchtbewegungen. Und in einem Land, in dem Landschaft einst rassenideologisch durchtränkt war und in dem nun erneut von oben definiert wird, was "Heimat" sein soll - und für wen. Überall: Natur als Quelle und Mündung. Es müsste die Hochzeit von "Nature Writing" sein.

Bücher ohne Kitschverdacht

Allein - die Gattung existiert hier quasi nicht. In Großbritannien, Nordamerika, Australien gibt es ganze Bestsellerautorenkarrieren im "New Nature Writing" und zig Literaturpreise. Hiesige Buchhandlungen wissen immer noch nicht recht, ob sie die Bücher bei "Reise", "Outdoor", "Autobiographie" oder ins "Selbsthilfe"-Regal packen sollen. Kein Wunder: Es sind Geschichten, die mit Prosaformen spielen, oft naturwissenschaftlich, politisch wie historisch verankert, Roman, Sachbuch und selbstreflektierendes Memoir zugleich. Und das ohne Kitschverdacht.

Es sind Bücher wie die von Helen MacDonald, die sich in ihrem internationalen Bestseller "H wie Habicht" von 2014 im Wesen dieses Greifvogels spiegelt und dabei über ihre Trauer sinniert. Die einen wandern, um heimische Landschaften wie sich selbst neu zu vermessen, andere schwimmen ganzjährig in wilden Wassern, streifen durch Moore und spüren Wachtelkönigen hinterher, um eine Sucht zu überwinden.

Anders als im Fixstern des Genres, Henry David Thoreaus "Walden" von 1854 ist Natur-Widmung heute weniger ästhetisch-dokumentarisch. Sondern vor allem geprägt vom Ich, das sich in der vertrauten, nicht der exotischen Landschaft, ihren kulturhistorischen Schichten und biologischen Aspekten spiegelt, findet, wandelt. Natur ist hier "Nicht-Ich-Welt, begriffen als Vorlage und Interpretationsraum", wie Schriftstellerin Ulrike Draesner es in ihren Frankfurter Poetikvorlesungen formulierte.

Es reicht ein Blick aufs Wort, um zu merken, wie unterschätzt "Nature Writing" hier ist: Ein deutsches Pendant gibt es nicht. Seit zwei, drei Jahren kursiert der Begriff häufiger, bei ihm im Haus habe man sich schwer getan, sagt Andreas Rötzer, Leiter des Berliner Verlags Matthes & Seitz, dessen "Naturkunden"-Reihe seit gut fünf Jahren eins der ersten fixen Elemente für das Genre in der Branche ist. "Der Begriff 'Natur' ist in Deutschland stark romantisiert", sagt er, "Und 'Natur schreiben' klingt zu umständlich und technisch". Die Version "Naturschriften" bei Amazon klingt vor allem staubig.

Rötzers Verlag vergab in diesem Jahr zum zweiten Mal den "Deutschen Preis für Nature Writing" in Kooperation mit dem Bundesamt für Naturschutz - den einzigen hierzulande. Im vergangenen Jahr zeichnete die Jury Marion Poschmann aus, die in ihrem Buch "Mondbetrachtung" hofft, dass "die neuen Naturbilder in Zeiten von Gloablisierung und Klimawandel [...] zu einer neuen Schule der Wahrnehmung werden"; nun gewannen mit Sabine Scho und Christian Lehnert gleich zwei Lyriker. In vielen eingereichten Texten käme Natur "auch mal vor", so Rötzer, "ein Gänseblümchen beschreiben" reiche aber eben nicht.

Sicher, es gibt deutsche Bücher über Natur und übers Draußensein wie Sand am Meer: Angefangen bei den Wandergeschichten nach Hape Kerkelings "Ich bin dann mal weg", bis hin zu all den Titeln, die im Fahrwasser von Peter Wohllebens Wald-Bestsellern schaukeln, umspült von all den "Landlust"- und Outdoor-Wellen. Aktuell tauchen neben der Wald-Obsession, die Volker Weidermann analysierte, zwei weitere Schwerpunkte im Buchmarkt auf: Bienen-Bücher und Horden an Titeln über das Verhältnis Mensch-Tier.

Nur: All das ist kein "Nature Writing". Die neue deutsche Naturbuchwelle ist meist, typisch deutsch, von Experten geschrieben. Vom Förster, vom Imker, vom Biologen. Und die Draußenseinprosa ist gerne tief in Achtsamkeits-Sirup getränkt. Politische, kulturgeschichtliche oder ökologische Reflektionen über die Umgebung würden da nur stören. Selbst der "Mare"-Verlag, der sich allen Sieben Meeren verpflichtet fühlt, sieht sein Programm nicht als "Nature Writing", wie Verlagsleiterin Katja Scholtz versichert; auch wenn sie mit Henry Bestons "Das Haus am Rand der Welt" nun einen US-Klassiker des Genres auf Deutsch veröffentlicht.

So ist es meistens: Die "Nature Writing"-Texte, die erscheinen, sind Übersetzungen. Es ist, als müsste die deutsche Version dieses Genres erst ihren Ton finden. Die Gründe dafür verschwimmen. Schließlich gehört es, Romantik sei Dank, fest zur deutschen Kulturidentität, sich schwärmerisch in die Natur fallen zu lassen, sich transzendental darin aufzulösen.

"Nature Writing"-Buchempfehlungen Wildnis

Erin ist 19, als sie eine Doku über einen dieser Aussteiger sieht, die in Alaska als "Mountain Men" leben, ihr Alleinsein, die Freiheit in der Wildnis feiern. Und sie begreift, dass dieser Film wie all die Bücher von Jack London und Henry David Thoreau eine Natur präsentiert, die in ihrem Blick ganz anders wirken würde: Denn sie ist eine Frau. Also packt sie ihren Rucksack und zieht los, mit Frachtschiff und zu Fuß nach: genau, Alaska. Über ihr Alter Ego zeigt uns Abi Andrews mit scharfer Selbstreflektion die Wildnis, wie wir sie noch nie gesehen haben.



Anzeige Abi Andrews: "Wildnis ist ein weibliches Wort"

Übersetzt von Mayela Gerhardt. Tempo; 400 Seiten; 22,00 Euro.

Wetter

"Himmeln": ein Wort wie ein Abendwolkenschauspiel. Der englische Maler John Constable bezeichnete so seine täglichen Himmelsstudien: schnelle Wolkenskizzen, dazu Uhrzeit, Windrichtung. Den wissenschaftlichen Forscherdrang, der sich hier mit poetischem Beobachten verbindet, packt Klaus Reichert in "Wolkendienst" zu etwas Einzigartigem zusammen: Hier wehen Meteorologiehistorie und Wetterkunst ineinander. Auf dass man fortan anders nach oben schaut.



Anzeige Klaus Reichert: "Wolkendienst. Figuren des Flüchtigen"

S. Fischer; 248 Seiten; 26,00 Euro.

Tiere

Das Buch ist längst ein moderner Klassiker und hat die neue Welle des angelsächsischen "Nature Writing" international bekannt gemacht: Helen Macdonalds Erlebnisse mit Mabel, dem Habicht. Eine Art Selbstbegehung draußen in der wilden Natur, in der Trauer nach dem Tod ihres Vaters. Selbst wer nichts mit Greifvögeln anfangen kann: Diese feine Analyse als Tier-Mensch-Duo lässt auf jeder Seite Neues aufblitzen. Macdonalds Schreibe verbindet unverwechselbar gelassenes, kritisches Selbstgespräch mit Waldszenen, die wirken, als würde man neben Rehen auf eine Lichtung blicken. In ihrer Zeit mit Mabel, schreibt sie etwa, habe sie besser gelernt, was es heiße, wie ein Mensch zu fühlen - weil sie nun, zumindest in der Phantasie, genauer wisse, wie es sei, keiner zu sein.



Anzeige Helen Macdonald: "H wie Habicht"

Aus dem Englischen von Ulrike Kretschmer. Ullstein; 416 Seiten; 20,00 Euro.

Wald und Gelände

Auch hier, wie bei Macdonald, steht ein Tod, ein Abschied am Anfang. Eine Reise nach und durch italienische Regionen - gemeinsam geplant, alleine gemacht. Und so wirkt Esther Kinskys "Geländeroman", als ob die Erzählerin sich übers Beobachten am Jetzt festhält: So genau ist ihr Fokus, mit dem sie wandelnde Lichtstimmungen, raschelndes Brombeergestrüpp oder den kleinen Falter auf dem Scheibenwischer wahrnimmt. Immer auf der Suche nach Perspektive. Sie findet sie im Blick auf die Landschaft, die daliegt wie "ein Netz kleiner Irrwege durch längst Dagewesenes und nicht mehr Aufsuchbares".



Anzeige Esther Kinsky: "Hain. Geländeroman"

Suhrkamp; 287 Seiten; 24,00 Euro.

Wasser

Egal, in welche Richtung sie marschiert - binnen weniger Meter bis Kilometer trifft Amy Liptrot auf Wasser, auf sprühende Gischt, dort auf Orkney, wo sie aufgewachsen ist. Sie ist zurück, weil London sie in einen Alkoholnebel gezogen hat, hier befreit sie sich, Schwimmzug um Schwimmzug neben Seehunden und Seetang, im Regen und nachts. Die aufgewühlte See - wie die Querfeldeinwanderungen über die Inseln - wird zum Mittel gegen ihr aufgewühltes Inneres. Liptrots "Nachtlichter" ist ein Paradebeispiel für "New Nature Writing" als Mix aus poetischer Annäherung und profunder Naturkunde, weil sie sich in Flora und Fauna spiegelt und Orientierung findet, die die Stadt nicht bieten konnte.



Anzeige Amy Liptrot: "Nachtlichter"

Aus dem Englischen von Bettina Münch. btb; 352 Seiten; 18,00 Euro.

Gegenimpuls zur aktuellen Naturentfremdung

Die englischsprachigen Autoren haben den Faden ihrer Romantiktradition aufgriffen und mit anderen Mustern weitergesponnen - in Deutschland war die Natur mit einem Schlag kein Grund zum Schwärmen mehr. Sie war Legitimation eines Volks. Und auf einer Blut-und-Boden-Landschaft kniend lässt sich nun einmal schlecht schreiben. Es scheint daher konsequent, dass seit den Siebzigern bis heute Natur weiter politisch gedüngt wird: von der Umweltbewegung bis zum Anthropozän, im Fokus dabei unsere Verantwortung für diese von Menschenhand gewandelte Umwelt.

"Wir hatten ganz dringlich das Bedürfnis nach Archivbildung", erklärt Verlagschef Andreas Rötzer die "Nature Writing"-Anfänge seines Programms, also zu bewahren, was zerstört wird. Für Katja Scholtz von "mare" zählt zudem unsere wachsende Naturentfremdung: jene Wetter-App-Normalität, in der wir stets wissen, wie stark und woher der Wind weht, "ohne das Haus dafür zu verlassen".

Und den mit der Landschaft, dem Land, der Heimat, muss man diesen wohl Satz ergänzen. Denn Heimat, ohne Ministerium, ist auch immer die Aneignung eines Raums. Die ideale Ressource: nicht als Kapitalquelle, sondern für Bewusstsein über Wachstum. Nicht um andere auszuschließen, sondern um zu feiern, dass Natur vor allem eines ist - entgrenzt. Erst recht, da Rassismus wieder in Sprache und Identitätsdebatten sickert.

Drum wäre "Nature Writing" ein wichtiges Format, gerade mit Perspektiven nicht-weißer Autor*innen. Denn sich Heimat vertraut machen, heißt, sich ihre Landschaften zu erschließen. Also Naturausbeutung mal anders. Ist ja genug für alle da. Noch.