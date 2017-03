Neue politische Visionen Automaten fürs Volk

Stößt man im Netz auf ein Video von Nick Srnicek und Alex Williams, könnte man sie für zwei Silicon-Valley-Unternehmern halten: Junge Männer mit Stoppelbärten, Kastenbrille und akkuraten Frisuren, die davon sprechen, wie digitale Technologie die Welt besser machen und den Menschen befreien kann.

Srnicek und Williams sind allerdings eher Neomarxisten als Start-up-Gründer. Dass sie wie welche aussehen, liegt in der Natur ihrer Mission: Sie wollen der Linken ein neues Gesicht verleihen, sie attraktiver zu machen - und endlich auch erfolgreicher. Beide sind Vertreter des Akzelerationismus, einer relativ neuen Strömung linker Theorie. Der will den Kapitalismus nicht bekämpfen, er will ihn beschleunigen, damit er sich selbst auffrisst.

Ihre Ideen haben Srnicek und Williams 2013 zunächst in einem "Manifest für eine akzelerationistische Politik" festgehalten. Der Text sorgte für Aufregung in linken Kreisen, weil er das Selbstverständnis linker Politik rigoros in Frage stellte. In ihrem Buch "Die Zukunft erfinden - Postkapitalismus und eine Welt ohne Arbeit" entwickeln die Autoren ihre Idee weiter - und liefern eine neue radikal-linke politische Vision.

Das Buch kommt in dem spannenden Augenblick daher, in dem vor allem die radikale Rechte die herrschenden Verhältnisse angreift: Die AfD, die Alternative für Deutschland, hat die Ablehnung des Status quo praktisch im Namen. Und auch Donald Trump machte erfolgreich Wahlkampf damit, dass er einfach alles infrage stellte: Washington, die Eliten, das Wahlsystem, die ganze Art und Weise, wie in den USA Politik gemacht wird. Auffällig ist, dass sie für ihre Ideen von der Zukunft auf die Vergangenheit zurückgreifen. Die AfD holt das alte Konzept des Völkischen hervor. Und Trump beschwört mit seinem Slogan "Make America great again" die Vereinigten Staaten der Vergangenheit. Srnicek und Williams hingegen versuchen sich an einer nach vorne gerichteten Vision, die sich ein wenig nach "Star Trek" anhört. Wie soll sie genau aussehen?

