Otfried Preußler Der ewige Geschichtenerzähler

"Manchmal werde ich gefragt: Warum schreiben Sie eigentlich Bücher für Kinder?

Dann antworte ich ganz einfach: Weil es mir Spaß macht."

Das Zitat stammt von Otfried Preußler, einem der bekanntesten und einflussreichsten deutschen Schriftsteller. Ganze Generationen wurden - und werden - mit seinen Figuren erwachsen: "Die kleine Hexe", "Das kleine Gespenst", "Der Räuber Hotzenplotz", "Krabat", undundund. Preußlers Werke wurden in 55 Sprachen übersetzt, die Weltauflage liegt bei mehr als 50 Millionen Exemplaren.

Geboren wurde Preußler am 20. Oktober 1923, seine böhmische Heimat lieferte ihm später viel Erzählstoff. Als 21-Jähriger geriet er in russische Kriegsgefangenschaft, sie dauerte fünf Jahre lang an. Später wurde Preußler Lehrer, ab 1970 widmete er sich ganz dem Schreiben.

Preußler starb im Februar 2013. In seiner Todesanzeige nannten ihn seine drei Töchter "Geschichtenerzähler". Die Kunst des Geschichtenerzählens für Kinder hatte Preußler von seiner Großmutter Dora gelernt; er selbst sprach seine Texte bei Spaziergängen in ein Diktiergerät. "Ich habe einen Lektor, das ist der kleine Junge, der ich einmal war", sagte Preußler einmal.

An diesem Freitag wäre er 94 Jahre alt geworden. Deshalb erinnert Google in Deutschland auf seiner Startseite an den Autor. Die Illustration stammt von Jan Buchczi, sie ist laut Google für "all die mutigen Hexen, Gespenster und Wassermänner auf der Welt. Aber nicht für dich, Räuber Hotzenplotz".