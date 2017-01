Paul Austers Riesenroman Und täglich grüßt ein besseres Leben

Erstaunlich: Der eigentlich alterungsresistente und auf Fotos ewig jungenhaft-smart wirkende Paul Auster wird am 3. Februar tatsächlich 70. Und im vorgerückten Alter glückt ihm doch noch der eigentlich nicht mehr für möglich gehaltene Vorstoß in die Phalanx der literarischen US-"Super-Schwergewichte".

Mit seinem Riesenroman "4321" darf er sich ab sofort zu jenem Kreis der DeLillo, Roth und Franzen zählen, deren Bücher durchtränkt sind vom Parfüm des Hohen und Erhabenen - und nicht eben als Hitparadenliteraturen gelten. Bislang war der 1947 in Newark, New Jersey als Sohn jüdischer, aus Galizien stammender Immigranten geborene Auster eher für eine Art Hybridliteratur bekannt, in welcher er gekonnt populär-philosophische Fragestellungen mit lockerem Erzählen mischte.

Nun ist ihm mit seinem in der deutschen Übersetzung 1259 Seiten zählenden Entwicklungsroman ein unerwarteter Schlag geglückt: Ein metafiktionales Großunternehmen, in dem er entschlossen die Summe seines bisherigen Schaffens zieht, all seine Kardinalthemen bündelt und es kühn übersteigt: Statt weiterer kammermusikalischer Klein-Werke nun die große Sinfonie des Zufalls!

Mit Werken wie "Mond über Manhattan" (dt. 1990), "Die Musik des Zufalls" (1992), "Mr. Vertigo" (1996) oder "Das Buch der Illusionen" von 2002 reüssierte Auster fern seiner Heimat New York, wo er neben all den Updike, Doctorow, Gaddis, Foster Wallace und Pynchon als eher zweitklassiger Romancier galt, zum Bestsellerautor. In Deutschland und Frankreich etwa gilt er als Literaturstar. Höchst verlässlich bediente der Amerikaner seine europäischen Leser lange mit seiner auf ihre Weise unverwechselbaren, zugleich aber auch ziemlich ausrechenbaren "Auster-Literatur": Bücher, die sperrige literarische Inhalte im geschmeidigen Gewand der Unterhaltung präsentierten.

Nun aber hat der Amerikaner sich mit seinem neuen Buch selbst überholt. "Ich neige dazu, von meiner Arbeit angeekelt und enttäuscht zu sein", bekannte er unlängst freimütig. "Denn ich habe immer das Gefühl, die Sache noch besser machen zu können. In diesem speziellen Fall aber war ich unmittelbar nach der Fertigstellung der Überzeugung, das Buch meines Lebens geschrieben zu haben."

Wie wir leben und wie wir leben wollen

Tatsächlich wuchert sein 1,3 Kilogramm schweres Werk mit allem, was man bislang vor allem bei Autoren wie Franzen, Safran Foer, Eugenides oder Garth Risk Hallberg fand: die Beschreibung familiärer Abgründe, moralisches Zwielicht und Dilemma, dazu Figuren, die mehr sind als bloße Entwürfe ihrer selbst - verbunden mit einer Fragestellung, die da lautet: Wie groß ist die Kluft zwischen dem Leben, das wir führen, und dem Leben, das wir führen wollen? Eine Frage, die ganze Armeen von Künstlern in den Wahnsinn trieb.

ddp images Filmszene aus "Und täglich grüßt das Murmeltier" mit Bill Murray

Also besann sich der Mann aus Brooklyn eines Besseren in Form von Harold Ramis' Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" von 1993, in dem der TV-Wettermann Phil Connors - gespielt von Bill Murray - das eigene Leben als ewige Wiederkehr des Gleichen erleben muss - ohne Aussicht auf Veränderung. Nietzsches Grundidee aus "Also sprach Zarathustra" als heiter-philosophische Farce über die Gefangenschaft des Einzelnen in seinen existenziellen Beschränkungen.

Genau hier setzt Austers Roman an, indem er das Leben seines Protagonisten Archie Ferguson gleich in vier Varianten durchspielt, die ebenfalls seine ganze Determiniertheit vorführen - sie zugleich aber geschickt unterlaufen. "Denn was für ein interessanter Gedanke: sich vorzustellen, wie für ihn alles anders sein könnte, auch wenn er selbst immer der Gleiche bliebe."

ANZEIGE Paul Auster:

4321 Aus dem Amerikanischen von Thomas Gunkel, Werner Schmitz, Karsten Singelmann und Nikolaus Stingl Rowohlt Verlag; 1264 Seiten; 29,95 Euro

So rollen sich vier Versionen scheinbar ein- und derselben Archie-Geschichte vor uns ab - ohne dass Auster dabei aber in jene Falle tappt, in der Ramis' Held wie ein Falter im Netz hing: Im Film waren Connors' sich verändernde Wahrnehmungen im Erleben des Immergleichen zwar erfahrbar, seine Gefangenschaft erschien aber als Vakuum, aus dem es kein Entkommen gibt.

Das versunkene Amerika, in dem alles möglich war

Archies vier Lebensverläufe offenbaren zwar ebenfalls deren ganze scheinbare Determiniertheit. Zugleich aber weisen sie darüber hinaus. Nach einem Baumsturz begehrt der Protagonist gegen die Vorbestimmtheit seines Lebens auf, indem er fragt: "Was, wenn er vom selben Baum gefallen wäre und sich nicht ein, sondern beide Beine gebrochen hätte? Ja, alles war möglich, und nur, weil etwas auf eine bestimmte Weise geschah, hieß das noch lange nicht, dass es nicht auf eine andere Weise geschehen könnte. Alles konnte anders sein."

AP Besetzung der Columbia University (1968)

So erleben wir im Folgenden die in vier Versionen durchexerzierte Geschichte eines Mannes auf seiner Reise durch das wechselvolle Amerika der Fünfziger- und Sechzigerjahre. Die Attentate auf die Kennedy-Brüder und auf Martin Luther King, Andy Warhol, Vietnamkrieg, Woodstock, Gegenkultur und die Besetzung der Columbia-Universität im Frühjahr 1968: All das sehen wir durch die Augen der wechselnden Archies ebenso wie die Geschichte seiner Familie - und jene seiner Schriftstellerwerdung. Doch jeweils mit unterschiedlichem Ausgang.

Das macht Austers erkennbar autobiografisch grundierten Roman zu einem großen Lesespaß. Wie Folien legen sich die unterschiedlichen Lebensläufe nach und nach übereinander. Bis sich daraus etwas vollkommen Neues ergibt: eine scheinbar Vierte Dimension, die uns alles schärfer, genauer sehen lässt in seinen ungewordenen Möglichkeitsformen.

"Man selbst zu sein, war schon merkwürdig, fand Ferguson", heißt es einmal, "noch merkwürdiger aber war, dass es mehrere von ihm zu geben schien, dass er nicht nur der Eine war, sondern eine Ansammlung widersprüchlicher Personen, in Gesellschaft mit anderen jeweils ein anderer."

So erweist sich Paul Austers neuer Roman am Ende als Triumph des Erzählens in Form eines mit beeindruckender epischer Gelassenheit entworfenen Sittenbildes eines versunkenen Amerikas, in dem einst alles möglich war. "4321" beschwört noch einmal dessen einstige Größe. Und damit den Ur-Gedanken des amerikanischen Selbstverständnisses, demzufolge alles möglich ist - und sei es ein anderes, besseres Leben! Gegen allen dröhnenden Trumpismus.