Bestsellerautorin betrachtet die Bonner Republik Darauf einen Dujardin!

Drei Parteien. Beziehungsweise: vier, die CSU gab es ja auch noch. Heute kann man sich das ja gar nicht mehr vorstellen, diese Stabilität, aus der heraus nach der Bundestagswahl 1972 gearbeitet wurde. Es kommt einem, wie so vieles, was mit der anhaltend beliebten Bonner Republik zu tun hat, bieder und muffig vor, gleichzeitig aber auch angenehm überschaubar. Brigitte Glaser, deren Roman "Bühlerhöhe" 2016 durchaus überraschend zu einem Bestseller wurde, möchte in "Rheinblick" nun die Beweisführung antreten: Auch damals war's spannend. Beziehungsweise: Gerade damals!

Glaser erzählt im Prinzip drei Geschichten nebeneinander. Zunächst jene, die dem Buch den Titel gibt: Der "Rheinblick" ist das etablierte Lokal der Bonner Politik-Prominenz, aber auch die Taxifahrer und die Sekretärinnen des Kanzleramts verkehren hier bei Kölsch, Kaffee, Pichelsteiner, Dujardin. Geführt wird er von Hilde Kessel, einer resoluten, nicht mehr ganz jungen Witwe, die beinahe präsidial über den Dingen schwebt - Diskretion ist ihre Haupteigenschaft, und Diskretion ist gut für das Geschäft. Eine finanzielle Notlage macht sie jedoch erpressbar; zudem hadert sie mit einer Affäre, die doch noch nicht so abgeschlossen ist, wie sie dachte.

DPA Wahlsieg 1972: Kanzler Willy Brandt (SPD, Mitte) und Außenminister Walter Scheel (FDP, rechts)

Die zweite Geschichte ist die einer aufstrebenden Logopädin. Sonja versucht, einen Zugang zum gerade wiedergewählten Bundeskanzler Willy Brandt zu gewinnen; er ist an den Stimmbändern operiert worden - ein Eingriff, der sich tatsächlich zutrug -, die Rekonvalezenz fällt genau in die schwierigen Zeiten der Koalitionsverhandlungen.

Und dann ist da noch Lotti: Eine junge Dame aus dem badischen Offenburg, die für ihr Lokalblatt nach Bonn gereist ist, um eine Reportage über "ihren" damals noch recht frischen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Schäuble zu schreiben, sich aber in erster Linie für den Tod eines jungen Mädchens interessiert, das vergewaltigt auf einem Friedhof gefunden wurde, am Grab Robert Schumanns.

Meyer Originals/ Ullstein Verlag Autorin Brigitte Glaser

Wo endet Loyalität, wo beginnt Verrat?

"Rheinblick" verbindet also Elemente von Liebesroman, Thriller und Krimi - und füllt diese mit reichlich Atmosphäre auf. Gerade die mit viel Faktenmaterial und reichlich Lokalkolorit abgepolsterte zeitliche und gesellschaftliche Verortung des Buches ist nicht immer ganz einfach zu lesen, so muss man schon ein sehr inniges Verhältnis zur Sozialdemokratie besitzen, um die Ränkespiele um Willy Brandt und Horst Ehmke, um Helmut Schmidt und Herbert Wehner wirklich spannend zu finden.

Beziehungsweise: Das Hintergrundwissen, das einem die Autorin mitgibt, bläht den Roman ebenso auf wie einige Exkurse zur politischen Lage: Ostpolitik! Vietnamkrieg! Studentenunruhen! Gerade wenn Wirtin Hilde ihre Gedanken zu diesen Themen schweifen lässt und im inneren Monolog Sätze wie "Wahrlich eine Sternstunde der Politik" formuliert, verliert der Roman an Dynamik, was schade ist: Denn an sich stellt Glaser die richtigen Fragen: Wo endet Loyalität, wo beginnt Verrat? Kann man im parlamentarischen Betrieb sauber bleiben? Wie verändert Macht die Dynamik von Freundschaften und Beziehungen?

Mit Witz hingegen wird Lotti eingeführt. Die junge Journalistin, die zufällig in Sonjas WG - und damit in einem ihr sehr fremden Alltag aus "Clockwork Orange"-Poster, Diskussionen zu verschiedenen Spielarten des Sozialismus, Patschuliduft und recht freier Sexualität - einzieht, tut dem Roman irre gut, weil sie weit weg vom Holzschnitt gezeichnet ist: nicht die Spur bieder, aber eben auch nicht an den wortreichen Weltrevolutionsschwafeleien der WG-Bewohner interessiert.

Ihr kleines Techtelmechtel mit Max, dem schluffigen Student, der nach dem unüberlegten Kauf von Hi-End-Lautsprechern das gesamte Buch über damit beschäftigt ist, Bares aufzutreiben, um nicht noch ein Veilchen von seinen Gläubigern einzufangen, ist ein gutes Gegengewicht zu den Granden der Politik, die er in seinem Nebenjob als Taxler bisweilen durch die von Dauerbaustellen geplagte Stadt chauffiert. Die beiden sind es auch, die die überraschendste Stelle im Buch bestreiten: Eine Geburtstagsparty von Max' Vater, Helmut Schmidt ist da, alle sind da. Und während auf der Terrasse Intrigen geschmiedet werden, isst Lotti: Käse. Sie steht da und erntet einen halben Käseigel ab; sie frisst.

ANZEIGE Brigitte Glaser:

Rheinblick List Hardcover; 432 Seiten; 20,- Euro (gebunden)

Produktbesprechungen erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Über die sogenannten Affiliate-Links oben erhalten wir beim Kauf in der Regel eine Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier.

Glaser ist eine routinierte und versierte Erzählerin. Vor allem aber ist sie geschickt darin, die einzelnen Geschichten zu verweben, ihre Charaktere beinahe beiläufig in die anderen Handlungsstränge treten zu lassen. Diese Zufallsbegegnungen und -Verpflichtungen, die in einer kleinen Stadt wie Bonn durchaus realistisch scheinen, sind die Verbindungselemente in "Rheinblick", oft auch die Schwungräder. Sie lassen Humor in einen Roman, der an anderer Stelle zu einer wohl dem Thema geschuldeten Schwerfälligkeit neigt.