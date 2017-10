Sachbücher für Kinder Was? So spannend ist die echte Welt?

In philosophischer Mission



Los, denk selbst! Wer willst du sein? Wofür bist du verantwortlich? Was ist normal? Was ist Liebe? Dein Leben fängt jetzt an, dir zu gehören. Was machst du damit?! Ein modernes Philosophie-Buch ohne geschwätzige Schwurbelsätze. Eine Einladung zum Innehalten. Bernardys Buch ist ein Trainingscamp des Denkens, welches die großen Themen des Lebens verständlich auf den Punkt zu bringt.

Schade, dass das Cover nicht mehr von dieser Einladung transportiert. Dafür, dass es sich an Jugendliche wenden soll, ist es etwas zu nichtssagend geraten und läßt nicht erahnen, was für tolle Fragen sich dahinter verbergen.



Jörg Bernardy, Linda Wölfel: "Philosophische Gedankensprünge - Denk selbst!". Beltz & Gelberg; 16,95 Euro. Ab 12 Jahren.

