Meinecke-Roman "Selbst" Rollenspiele in der Diskurs-Disko

Jetzt hat er es also getan. Thomas Meinecke hat einen Liebesroman geschrieben. Seit "Tomboy" (1998) packt er als erklärter Feminist bei der Dekonstruktion herkömmlicher Rollenbilder mit an. In "Selbst", seinem siebten Roman, schickt er sie nun in den Ring. Und wenn er seine Figuren dabei länger im Technoklub Robert Johnson tanzen oder bei der Biennale in Venedig abhängen ließe, wenn er ihre latenten Eifersüchteleien mal eskalieren, sie nicht nur unter der Oberfläche rumoren ließe - wie wäre das wohl?

Wahrscheinlich großartig. Gerade in erzählerischen Passagen hat Thomas Meinecke einen eigenen Sound. Aber "Selbst" wäre freilich kein Meinecke-Roman, wenn der Autor nicht immer dann dazwischengrätschen würde, wenn sich so etwas wie eine Handlung, eine Figurenpsychologie aufbaut. Egal ob als Schriftsteller oder als Sänger der Diskurs-Band F.S.K.: Das Kopierte interessiert Meinecke mehr als das Erfundene. Entsprechend konsequent sampelt er in seinen Texten Theoriefetzen, Songtexte, Facebook-Nachrichten. Jagt sie durch den Zitatwolf und gibt sie als Denkprozess zwischen zwei Buchdeckeln wieder. Die Figuren dienen ihm vor allem dazu, seinen Kopf um das Schwerverständliche zu wickeln.

Diesmal trifft es Eva, Genoveva und Venus. Sie wohnen zusammen in einer WG in Frankfurt am Main und sind den Großteil ihrer Zeit damit beschäftigt, ihre Weiblichkeit zu hinterfragen. Eva als Redakteurin einer Modezeitschrift, Genoveva als autodidaktische Sexualwissenschaftlerin, Venus als Kulturwissenschaftlerin und androgynes Model. Sie hinterfragen sich in Selfies, die sie vor dem Badezimmerspiegel schießen. In Diskussionen über Lady Gaga und die Prosa Anaïs Nins. Oder wenn sie einen YouTube-Clip schauen, in dem eine Frau zunächst nur "Grashalme" von Walt Whitman rezitiert, dann aber zu stöhnen beginnt, ihren Körper auf und ab bewegt und ein Summen schließlich verrät, dass sie einen Vibrator zwischen den Beinen hat.

Philosophische Fragen während des Vorspiels

Am deutlichsten hinterfragen sie Geschlechterbilder in ihren Beziehungen. Da wären Eva und Henri, die sich schon erotische SMS geschickt haben, als Henri noch mit Genoveva zusammen war. Während jetzt also Eva Henris Gürtelschnalle öffnet, erörtern sie, welcher Art eigentlich das Begehren des französischen Philosophen Jean-Luc Nancy sein könnte.

Venus wiederum bringt eines Morgens ihren Kollegen Sirius an den Frühstückstisch. Die beiden verbindet nicht nur, dass sie als Kinder für das jeweils andere Geschlecht gehalten wurden. Sie fragen auch gleichermaßen leidenschaftlich, ob Sex ohne Geschlechtsverkehr möglich ist. Und sind sich einig, wenn Sirius sagt: "Ach. Der sexuelle Diskurs da draußen bewegt sich längst in Sphären der Uneigentlichkeit."

Zwischen solchen Szenen spürt Meinecke jedem Video, jeder Platte, jedem Buch nach, das in der WG diskutiert wird. Klickt sich durch die Kommentarspalte des Onlinemagazins "Resident Advisor", das eine Doku über die russische DJane Nina Kraviz gedreht hat. Wühlt sich durch die Biografien deutscher Vormärz-Auswanderer in Texas, zu denen Venus gerade forscht.

Meineckes akademischer Groove

Wenn Thomas Meinecke die Frequenz nach oben schraubt, von popkulturellen Verästelungen in die Ideengeschichte der Gender Studies springt, hier noch eine Referenz setzt und da, entsteht der akademische Groove, für den sein Schreiben bekannt ist. In den stärksten Momenten liest sich "Selbst" dann beinahe technoid. Stellenweise aber auch wie der Kaugummi, der zwischen Sohle und Tanzfläche klebt. Was nicht weiter stört, solange man sich auf Meineckes stream of consciousness einlässt.

Genau darum geht es Meinecke schließlich: keine Hierarchie zwischen Erzählsträngen, Texte nach allen Richtungen offen halten. Um das Ozeanische, wie er es mal genannt hat. Wer nicht bereit ist, sich darin treiben zu lassen, dürfte auch diesmal untergehen.

Dass die WG-Bewohnerinnen ihre Liebesfragen permanent neu aushandeln: Wen wundert's? Es überrascht auch nicht, dass er sich immer mal wieder in die Handlung schreibt. Als DJ im Klub oder als Kumpel von Genoveva. Die Grenze zwischen Autor und Text hat er schon in "Lookalikes" (2011) eingerissen.

An einer Stelle aber ist Meineckes Ich im Text sehr aufschlussreich: Der Autor, gerade in London, wacht wegen der Geräusche auf, die in sein Apartment dringen. Baulärm, Züge und Linienbusse, die ihm "wie MUSIK vorkommen, ein Cluster, betörend mehrstimmig gesetzt". Einen Augenblick später löst sich "alles Wahrgenommene erneut in die übliche Kakophonie auf". Ähnlich verhält es sich mit dem Meinecke-Sound: Im richtigen Moment fließen all die Stimmen und Samples zusammen und bilden einen erstaunlichen Vielklang - um gleich danach wieder auszuschwärmen.