Wichtigste britische Literaturauszeichnung Neue Namen auf der Booker-Preis-Shortlist

Die in Südafrika geborene britische Autorin Deborah Levy ist mit Jahrgang 1959 die älteste Autorin, die es in die Auswahl der letzten sechs Kandidaten für den Man Booker Prize geschafft hat. Levy war mit dem Roman "Swimming Home" bereits 2012 unter den letzten Kandidaten für die wohl bedeutendste britische Literaturauszeichnung. Nun ist sie nominiert für "Hot Milk", die Geschichte einer Mutter-Tochter-Beziehung, die sich in einem spanischen Fischerdorf zuspitzt.

Levy ist allerdings die einzige unter den sechs Kandidaten, die auf der am Dienstag veröffentlichten Shortlist stehen, die eine Vorgeschichte mit dem Preis hat. Einige große Namen, die noch auf der 13 Titel umfassenden Longlist standen, sind bereits aus dem Rennen, so etwa der Nobelpreisträger J.M. Coetzee, die auch in Deutschland gefeierte US-Autorin Elizabeth Strout oder die Schottin A.L. Kennedy.

Dafür schaffte es der schottische Schriftsteller Graeme Macrae Burnet mit einem bei einem kleinen, unabhängigen Verlag erschienenen historischen Kriminalroman "His Bloody Project" unter die letzte Sechs. Ebenfalls noch im Rennen: Der 1974 in Kanada geborene, in Großbritannien aufgewachsene und heute in Ungarn lebende Autor David Szalay mit dem Roman "All That Man Is".

War der Booker Prize bis 2013 nur Autoren aus Commonwealth-Staaten vorbehalten, darf seither jeder in englischer Sprache geschriebene Roman gewählt werden. Deshalb sind in diesem Jahr auch zwei Nominierte aus den USA auf der Liste.

Paul Beatty, der seine Karriere als Poetryslammer begann, ist in Deutschland für seinen Roman "Slumberland" über einen Berliner DJ bekannt. Den Booker Prize könnte er bekommen für "The Sellout", ein groß angelegtes Romanprojekt zum Thema Rassenverhältnisse in den USA. Ottessa Moshfegh ist mit Jahrgang 1981 die jüngste nominierte Autorin, "Eileen" ist ihr Debütroman. Zuvor veröffentlichte sie die Novelle "McGlue", die gerade auf Deutsch im Liebeskind-Verlag erschienen ist.

Von Madeleine Thien wurden schon drei Bücher ins Deutsche übersetzt, sie alle erschienen bei Luchterhand. Nun steht der Roman "Do Not Say We Have Nothing" der Tochter malaysisch-chinesischer Immigranten nach Kanada auf der Shortlist des Man Booker Prize.

Wer die Auszeichnung, die mit 50.000 Pfund dotiert ist (umgerechnet knapp 60.000 Euro), bekommt, wird am 25. Oktober bekannt gegeben. Im letzten Jahr ging sie nach Jamaika an den Autor Marlon James für sein 686-Seiten-Werk "A Brief History of Seven Killings". Darin geht es um eine Gang von Straßenkindern, ihren Kokainkonsum, ihre Waffen - und ihren gescheiterten Attentatsversuch auf Bob Marley in Jamaikas Hauptstadt Kingston im Jahr 1976. Eine deutsche Fassung gibt es noch nicht.

Hier die komplette Shortlist zum Man Booker Prize:

Paul Beatty - "The Sellout"

Deborah Levy - "Hot Milk"

Graeme Macrae Burnet - "His Bloody Project"

Ottessa Moshfegh - "Eileen"

David Szalay - "All That Man Is"

Madeleine Thien - "Do Not Say We Have Nothing"