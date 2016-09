Pacific Palisades Steinmeier will Thomas-Mann-Villa retten

Frank-Walter Steinmeier hat am Donnerstag im Deutschen Bundestag angekündigt, die Bundesregierung werde sich engagieren, um die Thomas-Mann-Villa in Kalifornien vor dem Abriss zu retten. Die geplante private Veräußerung des Hauses werde sich hoffentlich verhindern lassen, sagte Steinmeier.

Seit einigen Wochen steht das ehemalige Haus der Familie Mann im kalifornischen Pacific Palisades zum Verkauf. Das Anwesen mit der Adresse 1550 San Remo Drive ist für 14.995.000 Dollar zu haben - günstig für die Gegend. Deshalb wurden Befürchtungen laut, das Haus könne von neuen Eigentümern abgerissen und mit lukrativeren Luxuswohnungen bebaut werden.

Die in Berlin lebende Nobelpreisträgerin Herta Müller rief daraufhin eine Online-Petition ins Leben, die bis dato über 3000 Autoren, Künstler und Verleger unterstützen. In der Begründung schreiben die Initiatoren: "Thomas Manns Villa ist auch ein gegenwärtiger Ort: Er bezeugt den Stellenwert engagierter Intellektueller, die Notwendigkeit des öffentlichen Einspruchs und der kulturellen Intervention - auch über tausende Kilometer hinweg."

Thomas Mann war 1933 nach einer Vortragsreise nicht mehr nach Deutschland zurückgekehrt. Nach Stationen in Frankreich und der Schweiz kam er mit seiner Familie in die USA. 1952 übersiedelte Mann wieder zurück in die Schweiz, wo er bis zu seinem Tod 1955 lebte.

In dem Haus hatte Thomas Mann Teile seines "Doktor Faustus" verfasst. Auch seine Rundfunkansprachen an die deutsche Hörer entstanden hier, in denen Mann Position gegen das NS-Regime bezog. In dem Haus verkehrten viele andere exilierte deutsche Künstler, darunter Fritz Lang, Berthold Brecht, Theodor Adorno und .

Auch unter architekturgeschichtlichen Gesichtspunkten ist die Villa erhaltenswert. Thomas Mann hatte sich das Haus von dem ebenfalls ausgewanderten deutsch-jüdischen Architekten Julius Ralph Davidson erbauen lassen. Er entwarf auch Filmbauten für Hollywood.

Die Villa könnte, wenn sie erhalten wird, ein Ort der Erinnerung werden. Im Originalzustand existieren nur noch wenige von Thomas Manns Wohnhäusern, darunter der letzte Wohnort in Kilchberg in der Schweiz. Das Buddenbrookhaus in Lübeck ist dagegen eine Rekonstruktion aus der Nachkriegszeit.