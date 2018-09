Wagen wir einen Blick in die Zukunft, ins Jahr 2100 vielleicht: Wem werden Historiker die Hauptverantwortung dafür geben, dass zwischen 2010 und 2020 liberale Demokratien weltweit zu kollabieren begannen? Wladimir Putin.

So jedenfalls beantwortet diese Frage einer der renommiertesten Geschichtswissenschaftler: Timothy Snyder. Der 49-Jährige, ein Totalitarismus- und Osteuropa-Experte, hat eine ebenso verstörende wie faszinierende Analyse der Gegenwart verfasst: "Der Weg in die Unfreiheit".

Einst schrieb Snyder dicke Bücher über die Parallelen zwischen Stalinismus und Nationalsozialismus, inzwischen gilt der Vergangenheitsforscher auch als Gegenwartsexperte. Sein aktuelles Buch handelt von Putin und Donald Trump, von Cyberkrieg und Trollfabriken, von Populisten und Faschisten.

Zur Person REUTERS Timothy Snyder, Jahrgang 1969, ist Professor an der Yale University. Der Zeithistoriker beschäftigt sich vor allem mit dem Holocaust, Totalitarismus und der Geschichte Osteuropas. In Deutschland erregten seine Bücher "Bloodlands" und "Black Earth" Aufsehen, das Pamphlet "Über Tyrannei" wurde zuletzt ein internationaler Bestseller.

Über weite Strecken geht es darum, wie Russland unter der Herrschaft Putins damit begann, die westlichen Demokratien systematisch zu schwächen - mithilfe von Militäroperationen in der Ukraine, Cyberattacken in den USA, Zahlungen an Populisten. Snyder zufolge wären die Erfolge der politischen Rechten in Europa, der Brexit und die Wahl Trumps zum US-Präsidenten ohne russische Interventionen undenkbar gewesen.

Dem Historiker geht es weniger darum, wie genau Populisten derzeit weltweit die Demokratie vergiften. Sondern darum, wer ihnen aus seiner Sicht das Gift gab: der russische Präsident.

Um dessen Motive zu klären, erläutert der Yale-Professor die Bedeutung von Männlichkeit und Homophobie für Putins Gedankenwelt, seziert die nationalistischen Ideen des von ihm bewunderten konservativen Philosophen Iwan Iljin und rekonstruiert die Geschichte der Ukraine-Krise sowie die russischen Politprojekte "Neurussland" und "Eurasien".

Geschichtsvergessene Generationen

Erstaunlich ist, welch zentrale Rolle in dieser Analyse dem russischen Staatschef zufällt, "dem weltweiten Führer der extremen Rechten". Bisweilen wirkt es, als stecke Putin wie ein Mastermind hinter allen globalen Verwerfungen der jüngsten Vergangenheit. Aber Snyder geht auch ausführlich auf die Frage ein, weshalb die liberalen Demokratien überhaupt so krisenanfällig sind. Demnach gab es in den vergangenen Jahrzehnten weltweit nur zwei politische Philosophien:

Als Politik der Unausweichlichkeit bezeichnet er die in westlichen Demokratien verbreitete Annahme, die Zukunft sei lediglich eine ausgebaute Version der Gegenwart. Globalisierung, Demokratie und Kapitalismus führen demnach zum gesellschaftlichen Idealzustand.

bezeichnet er die in westlichen Demokratien verbreitete Annahme, die Zukunft sei lediglich eine ausgebaute Version der Gegenwart. Globalisierung, Demokratie und Kapitalismus führen demnach zum gesellschaftlichen Idealzustand. Unter Politik der Ewigkeit versteht Snyder hingegen die Ausrichtung aller Politik auf eine vermeintlich glorreiche Vergangenheit, die es zu verlängern gilt. Dies ist das Konzept von Populisten und Autokraten. Was nicht in solch pseudohistorische Narrative passt, wird ignoriert - oder einfach als "Fliegenschiss" in der Geschichte abgetan.

Snyder erkennt in beiden Modellen dasselbe Problem: Wer sich auf eine perfekte Zukunft oder eine makellose Vergangenheit beruft, muss sich um nichts mehr kümmern und keinerlei Verantwortung übernehmen. So seien geschichtsvergessene Generationen herangewachsen, anfällig für Manipulationen. Noch deprimierender kann eine Analyse unserer Zeit wohl kaum ausfallen.

ANZEIGE Timothy Snyder:

Der Weg in die Unfreiheit Russland - Europa - Amerika Übersetzt von Ulla Höber und Werner Roller C.H. Beck; 364 Seiten, 24,95 Euro

"Der Weg in die Unfreiheit" erzählt eine mit 291 Fußnoten belegte Geschichte der jüngeren Vergangenheit - über eine von Lügen kontaminierte Zukunft. Snyder widersetzt sich damit den Konventionen seiner Zunft, mal wieder: Wie schon in "Black Earth", seinem aufsehenerregenden Werk über den Holocaust, gehen seine Analysen weit über Quellenauswertungen und akademische Debatten hinaus. Und wie schon in "Über Tyrannei", seinem provokanten Thesenband über Populismus, beschränkt er sich nicht nur auf die Vergangenheit.

Snyder zufolge könnte es vielen Demokratien bald so ergehen wie der von Wladimir Putin bedrängten Ukraine, dem von Viktor Orbán kontrollierten Ungarn oder den von Donald Trump gespaltenen USA. Diese mögliche Zukunft behandelt Snyder wie eine mögliche Gegenwart, für die das Jahr 2018 folglich schon Geschichte sein muss.

Handbuch für Menschenwürde "Leiste keinen vorauseilenden Gehorsam": Snyders erste Aufforderung fußt auf der Erkenntnis, dass selbst brutalste Diktaturen oft von einer breiten Mehrheit getragen werden. Er denkt dabei an die USA unter Donald Trump - doch seine Warnung gilt weltweit. "Verteidige die Institutionen": Diese Lektion ist vielleicht Snyders wichtigste, weil sie die zentrale Funktionsweise von Demokratien thematisiert. Gerichte, Gesetze und Gewerkschaften schützen sich nicht selbst - das müssen schon die Bürger machen. "Übernimm Verantwortung für das Antlitz der Welt": Während einige Lektionen auf abstrakte Gefahren hinweisen, sind andere sehr konkrete Handlungsanweisungen. Seine Warnung vor Symbolen etwa, aus denen im Ernstfall Mord und Folter folgern können, ist so eine. "Denk an deine Berufsehre": Immer wieder macht Snyder die individuelle Verantwortung jedes Einzelnen deutlich. "Es ist schwer, einen Rechtsstaat ohne Anwälte aus den Angeln zu heben oder Schauprozesse ohne Richter abzuhalten", schreibt er. "Nimm dich in Acht vor Paramilitärs": In Lektionen wie dieser brilliert Snyder in der Disziplin, anschaulich Missstände zu schildern ohne konkrete Beispiele zu nennen. In diesem Fall wären das angebliche Bürgerwehren auf der Krim ebenso wie in deutschen Innenstädten. "Sei bedächtig, wenn du eine Waffe tragen darfst": Lektionen wie diese zielen auf dezidiert US-amerikanische Debatten über Polizeigewalt und das Recht auf den Besitz von Waffen. Vor drastischen Worten und Vergleichen scheut Snyder nicht zurück: "Ohne die Konformisten wären die schlimmsten Gräueltaten unmöglich gewesen." "Setze ein Zeichen": Der Wissenschaftler Snyder inszeniert sich in seinen Lektionen selbst als Aktivist."In dem Augenblick, in dem du ein Zeichen setzt", schreibt er, "ist der Bann des Status quo gebrochen, und andere werden folgen." Damit meint er womöglich auch sich selbst, denn sein Buch ist ein unmissverständliches Zeichen. "Sei freundlich zu unserer Sprache": Diese Lektion gehört zu den ungewöhnlichsten im ganzen Buch. Snyder kritisiert die Vereinnahmung und Verdünnung von Sprache durch autoritäre Regime - und zieht dazu unter anderem George Orwell, Fjodor M. Dostojewski und die Bibel heran. "Glaube an die Wahrheit": Snyder attestiert großen Teilen der Bevölkerung eine "offene Feindseligkeit gegenüber der verifizierbaren Wirklichkeit" und analysiert vier verschiedene Verfahren zum Mord an der Wahrheit. Sehr lesenswert. "Frage nach und überprüfe": Diese Lektion ist der einzige Flop des Buchs. Snyder sieht im Internet den Gegenpol zu nachprüfbaren Fakten, die demnach in Zeitungen und Büchern gedruckt werden. Wer aber nach der Lektüre dieses Online-Artikels ein Buch aus dem Kopp-Verlag oder die neueste Ausgabe der "Deutschen Stimme" in die Hand nimmt, sollte schnell merken: Medienkompetenz verlangt viel mehr, als nur zwischen Digitalem und Gedruckten zu differenzieren. "Praktiziere physische Politik": Netflix, Facebook, die neue Pizza-Liefer-App - all das macht das Leben bequem. Snyder warnt vor einer Verlagerung auch des öffentlichen Lebens ins Netz, etwa in Form von Petitionen statt Protesten: "Wenn Tyrannen die Folgen ihres Handelns nicht in der dreidimensionalen Welt spüren, wird sich nichts ändern." "Führe ein Privatleben": Längst haben wir uns daran gewöhnt, dass Geheimdienste unsere Mails mitlesen und Hacker jederzeit unsere Passwörter knacken können. Snyder mahnt, diese offene Flanke unseres Privatlebens besser vor öffentlicher Zurschaustellung zu schützen - und auch in der Gesellschaft dafür einzutreten. "Engagiere dich für den guten Zweck": Je größer die Polarisierung innerhalb einer Gesellschaft, desto wichtiger das ehrenamtliche Engagement - so ließe sich diese Lektion zusammenfassen. Auch in diesem Fall bezieht sich Snyder auf Lehren aus der Vergangenheit: "Im 20. Jahrhundert waren alle großen Feinde der Freiheit auch Feinde von Nichtregierungsorganisationen, Wohltätigkeitsvereinen und dergleichen." "Achte auf gefährliche Wörter": Kaum eine Lektion lässt sich so eindeutig auf die derzeitige Lage in der Türkei beziehen. Snyder kritisiert vor allem die Zuweisung von Begriffen wie "Extremisten" und "Terroristen" für missliebige Regimekritiker in autoritär geführten Staaten. "Bleib ruhig, wenn das Undenkbare eintritt": Der Reichstagsbrand von 1933 beschleunigte den Verfall der Weimarer Republik - und viele Herrscher nutzen laut Snyder solche Vorfälle zur Konsolidierung der eigenen Macht. Er formuliert diese These ungleich provokanter: "Moderne Tyrannei ist Terrormanagement." "Sei patriotisch": Das Bemerkenswerte an dieser zunächst seltsam anmutenden Lektion ist Snyders Definition von Patriotismus. Den nämlich grenzt er in scharfer Weise vom Nationalismus ab - das dürfte so manchem selbsterklärten Pegida-Patrioten missfallen. "Sei so mutig wie möglich": Diese These ist die - unerträglich logische - Konsequenz der 19 vorausgegangenen. Wenn niemand für die Freiheit zu sterben bereit sei, so Snyder, "dann werden wir alle unter der Tyrannei umkommen." In Deutschland könnte man dabei etwa an die NS-Widerstandskämpfer der "Weißen Rose" denken, und genau so meint es Snyder wohl auch.

Trotzdem ist "Der Weg in die Unfreiheit" keine pathetische Panikmache. Wie Snyder selbst schreibt, "kann eine Geschichte des Zerfalls ein Leitfaden der Wiederherstellung sein." Ein solcher Leitfaden ist ihm in Form eines bemerkenswerten Hybridtextes gelungen: eine wissenschaftlich fundierte Analyse, anschaulich, provokant und tiefgehend zugleich.

Vor allem aber macht dieses Buch Werbung: für das Streben nach Wahrheit in einer immer komplizierteren Welt. Vielleicht werden die Historiker des Jahres 2100 dann akribischen Rechercheuren wie Snyder ein Denkmal errichten.