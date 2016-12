Tuvia Tenenbom in der US-Provinz Ein New Yorker reist durch Trump-Land

Die Figur des naiven Gimpels, der durchs Land reist und über die Menschen und ihre Sitten staunt, hat in der amerikanischen Reiseliteratur Tradition. Der Theatermacher Tuvia Tenenbom hat die Rolle bereits in seinem ersten Reisebericht perfektioniert.

Im Sommer 2010 fuhr er durch Deutschland. Das Bild, das sein Bestseller "Allein unter Deutschen" zeichnete, war nicht eben schmeichelhaft: Mit unheimlicher Vorhersehbarkeit redeten sich viele von Tenenboms Gesprächspartnern um Kopf und Kragen, spätestens dann, wenn es um den Nahostkonflikt oder auch gleich um "die Juden" ging. Das Buch belegte eindrucksvoll, wie verbreitet eine obsessive Kritik an Israel ist, hinter der sich unbewusste antisemitische Ressentiments verbergen. Tenenboms Streit mit dem Rowohlt-Verlag schien seine zentrale These noch einmal zu belegen.

"Allein unter Deutschen" war von einer großen Komik und gegen Ende von einer spürbaren Wut befeuert. Zumindest letztere hat sich in Tuvia Tenenboms neuem Buch "Allein unter Amerikanern" erhalten. Wieder bereist der die meiste Zeit in New York lebende Tenenbom Ausland: "Amerika jenseits der New Yorker Stadtgrenzen ist ein einziges Fragezeichen für mich."

Tenenbom in Montana

Die Reise geht quer durch die Staaten, von Alaska bis Hawaii. Tenenbom entdeckt ein Land, das in seinen Augen im Niedergang begriffen ist. "Es ist rassistisch, es ist hasserfüllt, und seine Bürger folgen einem selbstdestruktiven Kurs." Ein Land, das sozial immer weiter auseinanderfällt, während die Misere und der wiedererstarkte Rassismus mit immer ausgefeilteren Sprachregelungen verdeckt werden sollen.

Die fürchterliche Realität, meint Tenenbom, würde von einer politisch korrekten Sprache nicht mehr abgebildet, sondern negiert. Gegen das soziale Elend wird zwar nichts unternommen, aber immerhin ist die Sprache derer, denen es materiell gut geht, einwandfrei. Dort, wo er gegen political correctness polemisiert, geht es Tenenbom um diese von ihm ausgemachte Beschönigung - und nicht etwa um das angebliche Recht weißer Männer, endlich wieder verbal auf Minoritäten eindreschen zu dürfen, ohne Sanktionen befürchten zu müssen.

Um zu einem wirklichkeitsnahen Bild zu kommen, gibt er sich als Argloser im Ausland - mit einem ausgeprägten Gespür dafür, in welcher Rolle das Gegenüber am ehesten zum Reden gebracht werden kann: "Ich bin Deutscher, ich bin Jude, ich bin Jordanier, ich bin Lesbe, ich bin Saudi. Alles, als was mich irgendjemand gerne hätte."

Tenenbom in San Francisco

Tenenbom polemisiert, ist streitlustig, dabei aber nie arrogant ("Ich kann ihm keinen Vorwurf draus machen, dass er ist, wer er ist."). Dass trotzdem die eine oder andere Situation eskaliert, mag nicht verwundern. Einen Briten, der Tenenbom als "Jude" beschimpft und ihn - man frage nicht - anfängt zu kitzeln, zieht er an den Ohren, um ihm und seiner verdatterten Frau kurz darauf zu erzählen, eigentlich sei er Arier.

Zu Wort kommen Menschen aus allen sozialen Klassen

Der immer wieder zu hörende Vorwurf, Tenenbom würde sich in seinen Büchern nur auf skurrile Charaktere stürzen, trifft auch hier nicht. Zu Wort kommen Menschen aus allen sozialen Klassen, vom Obdachlosen bis zum Öl-Magnaten, quer durch alle Religionen und Minoritäten. Wenn man Menschen nur lange genug reden ließe, würden sie sich zwangsläufig widersprechen, schreibt Tenenbom - und das gilt für den Südstaaten-Redneck genauso wie für den Akademiker der University of California, Berkeley.

Im Vergleich zu den in "Allein unter Deutschen" ans Licht gebrachten Ressentiments allerdings sind die Dialoge und Szenen hier überwiegend nicht überraschend. Dass etwa Menschen, die über 100 Schusswaffen zu Hause horten, latent irre wirken können, wenn sie anfangen, ihre Leidenschaft zu rechtfertigen, vermag nicht zu erstaunen: "Die Liberalen machen, was sie wollen, Abtreibung, Schwulenrechte, Antiwaffengesetze, während wir uns auf die Zunge beißen müssen", erklärt Andrea aus Wisconsin. Da müsse man halt vorbereitet sein.

Auf Dauer wirkt die hervorgekehrte Subjektivität etwas ermüdend. Anders als die Meilensteine der ethnologischen Reise-Literatur - John Steinbecks "Die Reise mit Charley" (1962) etwa, oder Geert Maks 2012 erschienenes Remake von Steinbecks Buch, "Amerika!" - interessiert Tenenbom sich nicht sonderlich für historische Exkurse oder kleinteilige soziologische Überlegungen. Einen historischen Bogen, wie ihn zuletzt George Packer in seiner fulminanten Amerika-Studie "Die Abwicklung" geschlagen hat, findet man hier nicht. Tenenbom beschreibt, was er sieht und hört.

Tenenbom in Georgia

Vieles wiederholt sich

Und das wirkt leider an vielen Stellen redundant, vieles wiederholt sich: Das Essen in den USA ist schlecht, nirgendwo darf man mehr rauchen, die Menschen wollen nicht über Politik sprechen, Diversität ist ein omnipräsentes Ideal, verschleiert aber nur den realen Rassismus. Die Korrelation zwischen Angst vor dem Klimawandel, Eintreten für die Homo-Ehe und Palästina-Solidarität zieht sich als running gag durch das Buch.

Die Präsenz des Nahost-Konflikts ist auch hier wieder erstaunlich. Der Antizionismus hat, glaubt man Tenenboms Beobachtungen, nicht nur in Europa zugenommen. Nach dem zehnten Restaurantbesuch, dem zwölften Interviewpartner, der seine unverbrüchliche Solidarität mit der palästinensischen Sache kundtut, klingt die Polemik irgendwann wie eine sachliche Beschreibung: "Die Amerikaner wollen von den Europäern nicht lernen, wie man kocht. Aber wie man Juden hasst, das schauen sie sich schon gerne ab."

Eindrucksvoll ist Tenenboms Amerika-Bild dann, wenn er die Exkursionen in die abgehängten Gebiete des Landes beschreibt, die Ghettos und die Obdachlosensiedlungen. "Hier sind die Stummen und die Vergessenen: amerikanische Bürger, Senioren und Kinder, Männer und Frauen, allesamt Angehörige der Roten Zone von Amerikas Gesellschaft", heißt es über ein Obdachlosenlager in Honolulu. "Mit ein paar von ihnen mache ich Bekanntschaft, und sie brechen mir das Herz."