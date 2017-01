Rechtspopulismus Umstrittener Publizist Udo Ulfkotte ist tot

Der umstrittene Buchautor und politische Aktivist Udo Ulfkotte ist gestorben. Er erlag am Freitag einem Herzinfarkt, wie seine Familie SPIEGEL ONLINE bestätigte. Der ehemalige Redakteur der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), der bereits mehrere Herzinfarkte überstand, wurde 56 Jahre alt.

Ulfkotte, der nach 17 Jahren als "FAZ"-Redakteur als freier Publizist arbeitete, sprach zuletzt auf Pegida-Demonstrationen, vertrat dort rechtspopulistische Thesen und schürte die Angst vor dem Islam. In seinem neuesten Buch über die Zukunft Deutschlands warnte Ulfkotte vor Ausländerkriminalität und Migrantenbanden sowie dem Versagen des Staates beim Umgang damit. "Etwa 60 Prozent der Frauen haben Angst, wenn sie ihre Wohnungen verlassen", stellte er als Bedrohungsszenario in den Raum. Zuvor argumentierte er, Ausländer würden in Deutschland gegenüber "ethnischen Deutschen" fast überall bevorzugt.

